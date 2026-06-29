Netflix показал полноценный трейлер 2 сезона сериала Cyberpunk Edgerunners

Во втором сезоне будут другие персонажи с новой историей.

Netflix опубликовал полноценный тизер-трейлер второго сезона Cyberpunk: Edgerunners и подтвердил окно релиза – осень 2026 года. Производством шоу занимается студия Trigger совместно с CD Projekt RED.

Продолжение культового сериала по вселенной Cyberpunk 2077 выйдет на Netflix и будет состоять из 10 эпизодов. Создатели подчеркнули, что новый сезон не продолжит историю Дэвида Мартинеса, а расскажет самостоятельную сюжетную линию с новыми персонажами.

Ключевым героем выступит Уик Кингсли – бывший эджраннер, который лишился хрома и живет в тени былой славы. Параллельно с его историей зрителям расскажут о судьбе кочевника Ди, который охотится за убийцей, уничтожившим его клан.

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Подробности сюжета пока не раскрывается, однако, судя по всему, авторы не изменят себе. Это снова будет мрачная история о мести и искуплении в Найт-Сити, где один неверный шаг может стоить жизни.

Cyberpunk: Edgerunners 2 - трейлер

В сети обратили внимание, что на фоне новостей о втором сезоне Cyberpunk: Edgerunners онлайн Cyberpunk 2077 показал лучший результат с конца 2023 года. Также на ролевую гру сейчас действует рекордная скидка 70%, что также спровоцировало интерес.

Напомним, также в производстве находятся сериальные адаптации Baldur's Gate, God of War, Wolfenstein, Far Cry и Mass Effect.

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