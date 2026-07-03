На Киев надвигается непогода: синоптики предупреждают об опасности уже в ближайшее время

4 июля ночью в Киеве и Киевской области ожидается гроза.
Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр на своей странице в Facebook, в субботу, 4 июля, в столице и области ожидается переменная облачность.
"Ночью дождь, гроза; днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с", – сообщили синоптики.
Температура по области ночью в субботу составит 13–18 градусов тепла, а днем – 21–26. В Киеве ночью будет 14–16 градусов тепла, а днем – 22–24.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
В то же время в Гидрометцентре в отношении грозы ночью 4 июля подчеркнули, что речь идет об I уровне опасности, желтом.
"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – говорится в сообщении.
Погода на выходных
Как сообщал УНИАН, синоптик Наталья Диденко отметила, что жара в Украине сейчас отступает. Уже завтра в большинстве областей днем ожидается 20-25 градусов тепла.
Кроме того, 4 июля в большинстве областей пройдут грозовые дожди, местами сильные ливни и шквалы. В то же время 5 июля дожди и грозы будут локальными, на юге и в центре вероятность осадков меньше.