На Киев надвигается непогода: синоптики предупреждают об опасности уже в ближайшее время

Погодные условия могут привести к затруднениям в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также в движении транспорта.

4 июля ночью в Киеве и Киевской области ожидается гроза.

Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр на своей странице в Facebook, в субботу, 4 июля, в столице и области ожидается переменная облачность.

"Ночью дождь, гроза; днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с", – сообщили синоптики.

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Температура по области ночью в субботу составит 13–18 градусов тепла, а днем – 21–26. В Киеве ночью будет 14–16 градусов тепла, а днем – 22–24.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В то же время в Гидрометцентре в отношении грозы ночью 4 июля подчеркнули, что речь идет об I уровне опасности, желтом.

"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, синоптик Наталья Диденко отметила, что жара в Украине сейчас отступает. Уже завтра в большинстве областей днем ожидается 20-25 градусов тепла.

Кроме того, 4 июля в большинстве областей пройдут грозовые дожди, местами сильные ливни и шквалы. В то же время 5 июля дожди и грозы будут локальными, на юге и в центре вероятность осадков меньше.

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