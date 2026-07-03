'Это ужас': лидер группы 'ТІК' разнес НМТ, на котором его дочери стало плохо

17-летняя дочь музыканта Ева в этом году окончила школу.

Известный украинский певец и лидер группы "ТІК" Виктор Бронюк поделился, как его 17-летняя дочь Ева после выпуска из школы сдала Национальный мультипредметный тест (НМТ), назвав его "издевательством".

"Хорошо (сдала НМТ – УНИАН). Сдала - и хорошо. Баллы – это не главное. То волнение, те эмоции, которые у них были, - это вообще ужас. И в этом году, я считаю, что это своего рода издевательство", - заявил музыкант в комментарии для программы "Ранок у великому місті".

По его Бронюка, его дочка очень переволновалась.

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"Ей стало плохо… Но вместо того, чтобы поддержать в этот момент, над тобой стоит куча преподавателей и кричат: "Все, мы аннулируем твой тест". Бедный ребенок… ей нехорошо, а ее тянут назад к компьютеру… Ну, такое. Но сдала – это главное, справилась", - поделился певец.

Что касается того, куда Ева намерена поступать учиться дальше, Бронюк признался – в семье еще не определились.

"Мы сами не знаем. Мы уже измучились - столько вузов перебрали… Точно будет в Украине. Рассматриваем несколько вузов", - добавил музыкант.

Напомним, ранее УНИАН писал, как уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что проходной балл на НМТ необходимо снизить.

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