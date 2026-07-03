В польском лесу нашли 3000-летний клад эпохи бронзы

Находку обнаружили с помощью металлодетектора.

В лесах, принадлежащих Гданьскому лесному округу в Польше, нашли хорошо сохранившийся бронзовый меч возрастом почти 3000 лет. Об этом сообщает dziennik.pl.

Находку сделал любитель-искатель Марцин Висневский. По имеющимся данным, меч датируется пятым периодом бронзового века – это примерно 900–700 годов до нашей эры.

Информацию об открытии обнародовал Консерватор памятников Поморского воеводства в Facebook. Немецкие СМИ, в свою очередь, назвали находку "необыкновенным наследием", которое десятилетиями было скрыто в польских лесах.

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Как отмечают специалисты, это не первый ценный артефакт, обнаруженный в этой местности. По имеющимся данным, еще в 1920-х годах в торфяном болоте в Ринажево были найдены два бронзовых антенных меча.

В настоящее время готовится выставка, на которой планируется представить новую находку широкой публике.

Новости науки

Ранее УНИАН писал, что ученые раскрыли секрет сверхпрочного самовосстанавливающегося бетона, на котором держалась Римская империя – помогли им в этом находки из Помпеев. Именно благодаря этому в бетоне образуются мелкие известковые зерна, которые со временем сами "зарастают" трещины. Исследователи надеются перенести эту технологию в современные стройматериалы, чтобы те тоже могли восстанавливаться самостоятельно.

А в 1972 году физики обнаружили странную аномалию в куске урановой руды с месторождения Окло в Габоне – содержание урана-235 в нём оказалось ниже нормы. Сначала учёные предположили искусственное расщепление, но выяснилось, что руда природного происхождения и при этом содержит следы продуктов ядерной реакции.

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