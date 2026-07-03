В Киеве ухудшилось качество воздуха: в чём причина и как защититься жителям

Одна из причин – пожары, вызванные российской атакой в ночь на 2 июля.

В Киеве в пятницу, 3 июля, наблюдается значительное ухудшение состояния воздуха. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в Telegram.

"По состоянию на 9:30 3 июля фиксируется повышение концентрации приземного озона и взвешенных частиц (пыли)", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что повышенный уровень озона обусловлен аномально жаркой погодой, которая способствует его образованию в приземном слое атмосферы.

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В то же время из-за пожаров, вызванных российским нападением в ночь на 2 июля, и отсутствия ветра загрязняющие вещества не рассеялись в атмосфере, а скопились в приземном слое, что привело к временному ухудшению качества воздуха и повышению концентрации продуктов горения и мелкодисперсных частиц.

В связи с этим отмечается, что до улучшения ситуации с качеством воздуха рекомендуется:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимальную мощность.

Состояние воздуха в Киеве

Как сообщал УНИАН, в начале этой недели в результате масштабных лесных пожаров в Чернобыльской зоне в Киеве фиксировалось загрязнение воздуха. Синоптик, начальница отдела по связям со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха отмечала, что в Чернобыльской зоне продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров. В связи с этим в отдельные периоды на территории Киева и Киевской области может наблюдаться ухудшение качества атмосферного воздуха в результате переноса продуктов горения.

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