Польша решила не передавать Украине свои самолеты МиГ-29, а отправить их на утилизацию. Мол, Украина отказалась в обмен на истребители делиться своими беспилотными технологиями. Эта новость прозвучала на фоне масштабного комбинированного ракетно-дронового удара России по Украине, в результате которого только в Киеве россияне убили три десятка украинцев. И поэтому она выглядит еще более циничной, чем могла бы.

Дело в том, что польские власти очень лукавят, выдвигая Украине претензии в несоблюдении "договоренностей".

Во-первых, такие "взаимовыгодные условия" Киев отверг ещё на той стадии, когда они начали звучать со стороны Варшавы. А то, что это произошло в разгар "исторического" кризиса, развязанного польским политикумом для получения большего количества электоральных баллов на предстоящих выборах, – "заслуга" именно Польши.

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Во-вторых, стоит немного подробнее рассказать о "договоренностях", которые якобы срывает Украина.

Итак, начало 2000-х. Польша подписывает с Германией соглашение о передаче Варшаве партии советских истребителей, которые достались Берлину "в наследство" ещё в 90-х.

Цена символическая – 1 евро за самолет. Их двадцать три – один Германия оставляет себе (для немецкого музея), двадцать два – перед передачей Польше проходят модернизацию, чтобы соответствовать стандартам связи и навигации НАТО.

Двадцать лет спустя. Истребители, находящиеся в эксплуатации еще с 1989 года, уже критически изношены. Польша планирует списать их в рамках плана перехода польских ВВС на самолеты нового поколения – F-16, FA-50 и F-35. Но начинается полномасштабное вторжение России в Украину, и последняя крайне заинтересована в пополнении собственного авиапарка. Конечно, Киев интересуется самолетами, адаптированными к современным боевым условиям, но не брезгует ничем, что летает и поможет отбиться от агрессора.

И Польша помогает почти списанными "МиГами".

Для самой Варшавы это – очень выгодная сделка.

Самолеты находятся на грани срока службы, их техническое обслуживание значительно затрудняется из-за российско-украинской войны, ведь закупка оригинальных запчастей с российского завода-производителя невозможна, содержание старого железа, не имеющего реальной боевой ценности для страны, финансово невыгодно, да и стратегический план перевооружения предусматривает полную замену советских платформ…

Но и это ещё не всё.

Сейчас некоторые официальные лица из Варшавы пытаются играть на эмоциях, рассказывая, как на условиях "безвозмездной союзнической помощи" Польша уже передала "неблагодарной" Украине 14 советских истребителей. При этом почему-то забывают, как получили за это финансовую компенсацию от Европейского фонда мира.

Даже если принять во внимание, что в первую партию оружия для Украины вошли не только упомянутые МиГ-29, но и другое вооружение, Польша только за счёт неё пополнила бюджет примерно на 300 миллионов евро (напомню, сами советские истребители в свое время стоили ей 1 евро за штуку). И за счёт первых компенсаций в рамках этой "бесплатной помощи" Варшава профинансировала поставку первых южнокорейских лёгких истребителей, которые прибыли для замены переданных Украине МиГов.

На самом деле история о непоставке остатков советских истребителей из-за нежелания Украины передать в обмен на это современные дронные технологии – это польский план "Б".

Потому что план "А" заключался в том, чтобы получить от Евросоюза деньги, как и за "первую партию" МиГ-29.

В текущем году Польша требовала от ЕС компенсацию в размере около 450 миллионов евро. Только после того, как Брюссель выразил неготовность платить Варшаве "живые деньги" на тех же условиях, что и в 2023-м, в Польше выдвинули новое условие уже Украине – об обмене самолетов с исчерпанным ресурсом на технологические новинки в сфере БПЛА и систем РЭБ.

И теперь, потерпев неудачу – не получив ни денег, ни технологий – польские политики в очередной раз принялись упрекать Украину в неблагодарности. Что ж. Выборы близко. А за утилизацию старых советских истребителей Польше всё равно придётся платить.