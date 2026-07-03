Слоны-роботы вместо настоящих: почему новая традиция в Индии вызывает споры

Искусственные слоны значительно легче настоящих и пока не умеют ходить.

В некоторых храмах Индии живых слонов заменяют роботами, но не все поддерживают такую идею, ведь на животных можно заработать, пишет AP.

Известно, что во дворе мастерской Прасанта Пракашана в индийском городе Чалакуди стоят роботизированные слоны в натуральную величину – они машут ушами, двигают хвостами, шевелят хоботами и даже могут брызгать водой. Впрочем, на этом почти заканчивается их сходство с живыми слонами, которых в Индии считают священными животными и проявлением божественного. Роботы, изготовленные из стекловолокна, железа и резины, созданы для того, чтобы постепенно заменить настоящих слонов во время индуистских храмовых церемоний.

Такое решение одобряют защитники животных, но оно вызывает недовольство среди многих верующих, которые убеждены, что живые слоны являются неотъемлемой частью религиозных ритуалов и традиционных праздников.

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Говорят, что международная организация PETA вместе с другими благотворительными фондами уже передала храмам около 40 искусственных слонов – стоимость каждого робота составляет примерно 6 тысяч долларов.

Несмотря на реалистичный внешний вид, механические слоны значительно легче настоящих и не способны передать их естественную грацию. С помощью электродвигателей они могут двигать головой и глазами, а гибкие элементы конструкции призваны сделать движения максимально похожими на естественные.

Автор роботов, имеющий диплом инженера-механика, не скрывает, что его изобретение не может полностью заменить живое животное.

"Невозможно создать настоящего слона так же, как невозможно полностью воссоздать человека. Но мы стараемся максимально передать величие и характер этого животного. Пока что роботизированные слоны не умеют ходить. Но научатся – я уже работаю над этим", – улыбается Пракашан.

Особое значение для многих религий

Почитание слонов не ограничивается только штатом Керала или индуизмом. В буддизме слон символизирует терпение, мудрость и просветление. Например, в городе Канди на Шри-Ланке во время традиционной процессии по улицам проходят около 100 украшенных слонов, а самый большой из них несёт золотую реликварию с зубом Будды.

В южном индийском штате Керала фестивали с участием живых слонов традиционно собирают огромное количество зрителей.

Одним из самых известных является ежегодный фестиваль Пурам в храме Вадаккуннатхан в городе Трисур. В праздничной процессии участвуют около 100 слонов, украшенных золотыми налобниками и яркими шелковыми покрывалами. Рядом с животными идут смотрители, которые обмахивают их веерами из павлиньих перьев и веерами из шерсти яка.

Примерно в 65 километрах оттуда расположен храм Шри Кришны в Гуруваюре, где содержатся почти 50 слонов. Здесь ежегодно проводят слоновьи бега, а также особый ритуал кормления: после молитвы животным дают рис, топленое масло, пальмовый сахар, фрукты и овощи.

Слоны участвуют в праздничных процессиях не только в индуистских храмах. В штате Керала их также традиционно привлекают к религиозным праздникам в сирийской православной церкви Святого Георгия в Куннамкуламе и в мечети Паттамби в округе Палаккад.

Настоящие знаменитости

Некоторые храмовые слоны пользуются популярностью не меньше, чем звезды шоу-бизнеса. Например, страница слона Течиккотукаву Рамачандрана в Facebook насчитывает почти 150 тысяч подписчиков. А легендарного храмового слона Гуруваюр Кешавана, умершего в 1976 году, почтили установкой статуи в натуральную величину возле храма, где он служил. Его жизнь даже стала сюжетом художественного фильма и телесериала.

Профессор Техасского университета Андреа Гутьеррес, которая исследовала жизнь этих гигантов в неволе в Южной Азии, отмечает, что в храмах штата Керала преимущественно используют самцов. Именно это, по её словам, создаёт дополнительные риски. Ведь взрослые самцы периодически переживают состояние мусту – естественный период резкого повышения уровня тестостерона, который может увеличиваться почти в 60 раз. В это время животные становятся значительно более агрессивными.

"Но люди хотят видеть огромных слонов с большими бивнями, которые производят почти военное впечатление", – объясняет исследовательница.

Несмотря на ужесточение правил содержания слонов, в Керале до сих пор в неволе находятся около 400 животных из примерно 2,5 тысячи, живущих в неволе по всей Индии. В то же время с 2010 года их количество сократилось примерно вдвое.

Защитники животных убеждены, что роботы помогут избежать жестокого обращения

Вице-президент по вопросам политики PETA India Кхушбу Гупта подчеркивает, что зрелищность живых слонов не может оправдать жестокое обращение с ними. Ведь животных часто держат на цепях, избивают и разлучают с семьями, а из-за сильного стресса они могут становиться смертельно опасными. Так, только в 2024 году во время храмовых фестивалей в Керале в результате нападений слонов погибли девять человек.

"Этих слонов заставляют часами стоять под палящим солнцем среди толпы, громких барабанов и фейерверков. Любой раздражитель может спровоцировать их на неконтролируемую агрессию", – говорит Гупта.

Именно PETA обратила внимание на инженера Прасанта Пракашана в 2023 году после того, как видео с его роботизированными слонами на фестивале в Дубае стало вирусным.

Позже организация предложила ему и художнику Сураджу Намбиату, который создает скульптуры слонов, разработать специальную модель для храмов. С тех пор спрос на таких роботов начал стремительно расти.

Первые модели были покрыты резиной, однако впоследствии мастера перешли на более прочное стекловолокно. Художники тщательно воссоздают каждую деталь – от морщин на коже до движущихся вен на ушах. Сегодня полный цикл изготовления одного роботизированного слона занимает около 15 дней.

Небольшие храмы всё чаще выбирают роботов

Первый роботизированный слон Пракашаны по имени Иринджадапилли Раман появился в храме Иринджадапилли Шри Кришны ещё в 2023 году. Сегодня возле храма он спокойно стоит среди посетителей, а дети без страха обнимают его хобот и играют рядом.

Главный жрец храма Раджкумар Намбутири отмечает, что с живым слоном такая близость была бы просто невозможна. Он также подчеркивает, что древние тантрические тексты, регламентирующие проведение храмовых ритуалов в Керале, не содержат требования использовать именно живых слонов.

По его мнению, эта традиция сформировалась несколько веков назад, когда слоны были неотъемлемой частью царских армий и дворцов.

"Когда-то вокруг были леса и деревья. Теперь нас окружают бетонные джунгли, жара и шум. Слонов мучают и эксплуатируют. Это неправильно", – убежден священнослужитель.

Он добавляет, что во время процессий статуи божеств вполне можно перевозить на паланкинах или специальных колесницах, не используя живых животных.

Посетитель храма Пи Си Субхаш считает, что в крупных святынях традиция с живыми слонами ещё может сохраняться, однако для небольших храмов роботы являются гораздо более практичным решением, в частности из-за высокой стоимости содержания животных и страхования ответственности.

"Я очень надеюсь, что всё больше людей начнут принимать таких слонов", – говорит он.

Президент храма Чикамунди Шри Махавишну К. И. Пурушоттаман также поддерживает нововведение. По его словам, роботизированный слон избавил администрацию от постоянного страха перед возможными трагедиями.

Несмотря на это, далеко не все согласны с появлением роботизированных слонов в храмах. К. Махеш, который сдает своего слона в аренду для фестивалей примерно 45 дней в году, убежден, что эти животные являются священными.

"Если вы не считаете слона священным животным, тогда какой смысл в роботизированном слоне в храме?" – спрашивает он.

По словам Махеша, его слон живет рядом с ним уже 25 лет и стал полноправным членом семьи.

"Он как домашний питомец. Если обращаться с ним внимательно и осторожно, он приносит людям только радость", – убеждает владелец.

Часть храмовых администраций также открыто выступает против использования роботизированных слонов во время религиозных праздников.

Из-за этого художник Сурадж Намбиат даже перестал посещать фестивали, поскольку многие люди негативно относятся к его работе.

"Это моя профессия. Я не хочу разрушать чьи-то традиции. Но если мы не перестанем относиться к слонам как к товару, следующие поколения могут вообще их не увидеть", – говорит он.

Биолог и специалист по слонам П. С. Иса, который помогал разрабатывать правила содержания слонов в штате Керала, признает, что контролировать их выполнение непросто. Однако даже действующие ограничения уже в определенной степени улучшили положение животных.

"К сожалению, на слонах можно заработать большие деньги. Речь идет уже не столько о духовности или даже традициях, сколько о религиозном туризме", – отмечает эксперт.

В то же время он сомневается, что роботизированные слоны станут полностью приемлемыми уже при его жизни.

"Невозможно изменить традицию, существовавшую веками, за несколько лет. Хотя кто знает... Возможно, всё изменится тогда, когда эти роботы научатся ходить", – подытожил Иса.

Интересные факты о слонах

Напомним, ученые установили, что слоны умеют выражать желания. В частности, существует более 300 жестов, которые эти гиганты показывают, чтобы, например, полакомиться яблоком. Слоны продемонстрировали целеустремленность – общались только с внимательным человеком или указывали на желаемый объект, а не на посторонние предметы.

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