Российский город с крупнейшим нефтяным терминалом на Черном море остался без топлива

Бензин на АЗС Новороссийска не продается совсем, а ограниченные объемы дизельного топлива доступны только на восьми автозаправочных станциях.

Новороссийск столкнулся с критической нехваткой автомобильного топлива. Это стало очередным последствием топливного кризиса, охватившего Россию на фоне продолжающихся украинских атак на ключевые нефтеперерабатывающие заводы, сообщает Bloomberg.

"В настоящее время на автозаправочных станциях бензин не продается. Ограниченные объемы дизельного топлива доступны на восьми АЗС", – говорится в заявлении администрации Новороссийска.

Заправлять транспорт для служебных нужд в городе могут только предприятия, имеющие договоры на поставку топлива с определенными сетями автозаправочных станций. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в состав которого входит Новороссийск, призвал жителей рассмотреть возможность перехода на автомобили, работающие на метане.

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"Наряду с электромобилями это достойная альтернатива автомобилям с бензиновыми и дизельными двигателями", – заявил губернатор.

В Новороссийске находится крупнейший российский нефтяной терминал на Черном море, через который в прошлом месяце ежедневно отгружалось в среднем более 980 тысяч баррелей российской нефти.

Нефтяная инфраструктура Новороссийска неоднократно становилась целью украинских атак с применением БПЛА, поскольку Киев стремится сократить нефтяные доходы Москвы, которые помогают финансировать войну против Украины.

Киев почти ежедневно наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, из-за чего объемы переработки нефти и производства топлива резко сократились. В последние дни около 90% регионов РФ столкнулись с проблемами со снабжением бензином или различными формами нормирования топлива.

Россия уже ввела запрет на экспорт большей части бензина и авиационного топлива, правительство также рассматривает возможность ограничения зарубежных поставок дизельного топлива.

Топливный кризис в России – последние новости

По оценкам экспертов, нынешний топливный кризис в России стал самым глубоким, по крайней мере, со времени начала полномасштабной войны против Украины.

В разных регионах страны, в частности в Сибири и на Дальнем Востоке, у автозаправочных станций образуются многочасовые очереди. В отдельных случаях водители проводят в них всю ночь, а некоторым даже приходится толкать автомобили с пустыми топливными баками до ближайших АЗС.

На фоне дефицита топлива отдельные автозаправочные станции в России вообще прекратили продажу бензина. Аналогичная ситуация ранее наблюдалась и на территории оккупированного Крыма.

Информация о масштабном топливном кризисе в России стремительно распространяется в интернете. В социальных сетях всё чаще появляются видео, на которых жители разных регионов страны жалуются на острый дефицит бензина и огромные очереди на автозаправочных станциях.

По их словам, ожидание на заправке в отдельных случаях длится до восьми часов. Многие россияне характеризуют ситуацию как "критическую". Это резко контрастирует с официальной риторикой Кремля, который долгое время уверял россиян в отсутствии серьезных трудностей.

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