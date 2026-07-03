Арсенал тирании: за полгода РФ ударила по Киеву и области 36 ракетами 'Циркон', – ОП

С начала 2026 года в ходе массированных ударов по Киеву и Киевской области Россия применила 6 413 средств поражения, в том числе 36 гиперзвуковых ракет "Циркон" и одну ракету "Орешник".
Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил советник-уполномоченный президента по вопросам санационной политики Владислав Власюк.
В частности, по его словам, с начала года враг запустил:
- 5 716 ударных БПЛА;
- 280 баллистических ракет ("Искандер-М", С-300, С-400);
- 341 крылатую ракету (Х-101, "Искандер-К", "Калибр");
- 36 гиперзвуковых ракет "Циркон";
- 5 аэробаллистических ракет "Кинжал";
- 19 ракет Х-22/Х-32;
- 14 ракет Х-59/Х-69;
- 1 ракету "Орешник".
Власюк также рассказал, что Россия через третьи страны продолжает закупать электронику для оружия у фирм-производителей из США, Японии и Швейцарии.
В связи с этим советник призвал правительства этих стран и компании, производящие электронику, более тщательно подходить к вопросу о том, кому они продают свою продукцию.
Он подчеркнул, что в обломках БПЛА и ракет в этом году были обнаружены микросхемы 2025 года выпуска, то есть недавние приобретения России для электронного оснащения её беспилотного оружия.
Арсенал "Цирконов" в РФ
Как сообщал УНИАН, впервые Россия применила "Цирконы" для нанесения ударов по Украине 7 февраля 2024 года. И в течение всего того года РФ в общей сложности запустила 14 гиперзвуковых ракет.
В 2026 году противник увеличил использование "Цирконов". Так, по данным Воздушных сил, РФ применила 3 таких ракеты в январе, 16 – в феврале и 4 – в марте. В ходе каждой из атак Россия использовала не более четырёх гиперзвуковых ракет. Учитывая, что одна пусковая установка рассчитана на две ракеты, аналитики предполагают, что у России может быть лишь две такие установки.
По оценке ГУР МО Украины, в настоящее время на вооружении ВС РФ находится до 120 ракет "Циркон". Производит эти ракеты АО "Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения" в городе Реутов Московской области".
При этом отмечается, что в 2026 году запланировано производство примерно 30 таких ракет.
Если в конце 2024 года и в начале 2025-го ракета "Орешник" была одним из ключевых элементов российской информационной кампании, то сейчас акцент сместился на баллистические ракеты, "Цирконы" и другие средства поражения. С такими средствами воздушного нападения справляются комплексы Patriot.
Недавно россияне передислоцировали часть пусковых установок "Бастион" с ракетами "Циркон" из Крыма ближе к границе – в Курскую область.