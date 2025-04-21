Vivo представила флагман X200 Ultra с одной из лучших камер в смартфонах.

Vivo официально представила флагманский смартфон X200 Ultra, в котором собраны все самые продвинутые на сегодня технологии в области камер. В компании называют X200 Ultra "камерой, умеющей звонить".

Главная гордость девайса – это 200-мегапиксельный "супертелеобъектив" Zeiss APO с ЭФР 85 мм, диафрагмой f/2.27 и сенсором Samsung HP9 (1/1.4″). В ее конструкции используется призменная оптика нового поколения, которой нет ни в одном другом флагмане из тех, что уже представлены на рынке.

В основной используется 50-мегапиксельный объектив на базе сенсора Sony LYT-818 с диафрагмой f/1.6 и фокусным расстоянием 35 мм. Ширик (14 мм) с такой же матрицей 50 Мп может похвастаться углом захвата 116 градусов и автофокусом. Дополняет систему фронтальная камера 50 Мп и фирменные ИИ-процессоры V3+ и VS1.

Видео дня

Вот несколько примеров фото на смартфон, которые показала Vivo на презентации:

Остальная начинка тоже не отстает: новейший процессор Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, батарея на 6 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт по проводу и 40 Вт без. 6,78-дюймовый экран LTPO AMOLED с разрешением QHD+ имеет изогнутые края, а само устройство защищено от пыли и влаги по стандартам IP69 и IP68.

В Китае продажи стартуют 28 апреля, цены следующие:

12+256 ГБ — 6499 юаней (около 37 000 грн)

16+512 ГБ — 6999 юаней (около 40 000 грн)

16 ГБ +1 ТБ — 7999 юаней (около 45 000 грн)

Дополнительно к Vivo X200 Ultra выпустят мини-телеобъектив Zeiss 2.35x с фокусным расстоянием 200 мм, апертурой f/2.3 и 13 линзами в конструкции.

Сейчас лучшим камерофоном на рынке является Galaxy S25 Ultra, по крайней мере по мнению авторитетных обозревателей Tom's Guide. Аппарат Samsung предлагает самую универсальную камеру с большим количеством объективов и лучшее качество съемки с зумом

Напомним, новый смартфон из Китая получил рекордный аккумулятор 8000 мАч. При этом толщина устройства составляет менее 8 мм, а масса – всего 209 г.

Вас также могут заинтересовать новости: