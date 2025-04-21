Vivo представила флагман X200 Ultra с акцентом на фотовозможности / фото Vivo

Vivo официально представила флагманский смартфон X200 Ultra, в котором собраны все самые продвинутые на сегодня технологии в области камер. В компании называют X200 Ultra "камерой, умеющей звонить".

Главная гордость девайса – это 200-мегапиксельный "супертелеобъектив" Zeiss APO с ЭФР 85 мм, диафрагмой f/2.27 и сенсором Samsung HP9 (1/1.4″). В ее конструкции используется призменная оптика нового поколения, которой нет ни в одном другом флагмане из тех, что уже представлены на рынке.

В основной используется 50-мегапиксельный объектив на базе сенсора Sony LYT-818 с диафрагмой f/1.6 и фокусным расстоянием 35 мм. Ширик (14 мм) с такой же матрицей 50 Мп может похвастаться углом захвата 116 градусов и автофокусом. Дополняет систему фронтальная камера 50 Мп и фирменные ИИ-процессоры V3+ и VS1.

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Вот несколько примеров фото на смартфон, которые показала Vivo на презентации: 

Фото Vivo X200 Ultra 21 апреля 2025
Фото Vivo X200 Ultra 21 апреля 2025
Фото Vivo X200 Ultra 21 апреля 2025
Фото Vivo X200 Ultra 21 апреля 2025
Фото Vivo X200 Ultra 21 апреля 2025

Остальная начинка тоже не отстает: новейший процессор Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, батарея на 6 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт по проводу и 40 Вт без. 6,78-дюймовый экран LTPO AMOLED с разрешением QHD+ имеет изогнутые края, а само устройство защищено от пыли и влаги по стандартам IP69 и IP68.

В Китае продажи стартуют 28 апреля, цены следующие:

  • 12+256 ГБ — 6499 юаней (около 37 000 грн)
  • 16+512 ГБ — 6999 юаней (около 40 000 грн)
  • 16 ГБ +1 ТБ — 7999 юаней (около 45 000 грн)

Дополнительно к Vivo X200 Ultra выпустят мини-телеобъектив Zeiss 2.35x с фокусным расстоянием 200 мм, апертурой f/2.3 и 13 линзами в конструкции.

фото Vivo

Сейчас лучшим камерофоном на рынке является Galaxy S25 Ultra, по крайней мере по мнению авторитетных обозревателей Tom's Guide. Аппарат Samsung предлагает самую универсальную камеру с большим количеством объективов и лучшее качество съемки с зумом

Напомним, новый смартфон из Китая получил рекордный аккумулятор 8000 мАч. При этом толщина устройства составляет менее 8 мм, а масса – всего 209 г.

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