Названы более надежные альтернативы USB-флешкам для длительного хранения данных

Флешки все еще полезны для переноса данных или создания загрузочных носителей, но они не должны быть основным резервным решением.

Эксперты предупредили пользователей о рисках хранения резервных копий на обычных USB-флешках. Несмотря на компактность и экономность, такие накопители плохо подходят для долгосрочного хранения важных данных, пишет BGR.

Главная проблема флешек заключается в особенностях их конструкции. Они, используют флеш-память, которая со временем изнашивается из-за ограниченного количества циклов записи. В отличие от SSD, большинство обычных USB флеш-накопителей не рассчитаны на длительное и регулярное использование в качестве основного бэкапа.

Поэтому если флешка используется как единственная копия документов, фотографий и рабочих файлов, это создает высокий риск безвозвратной потери информации.

Видео дня

Дополнительная проблема – безопасность. Многие стандартные флешки не поддерживают аппаратное шифрование и не требуют пароля для доступа к данным. Поэтому при его утере или краже доступ к данным может получить любой человек. К тому же флешки часто становятся переносчиками вредоносного ПО, если подключаются к зараженным компьютерам.

Что лучше SSD или флешка

Эксперты рекомендуют рассматривать флешки только как временный инструмент для передачи данных, но не как основное средство хранения резервных копий. Более надежным вариантом считаются внешние жесткие диски или SSD-накопители, которые рассчитаны на регулярную запись и хранение больших объемов информации.

Также популярным решением остаются облачные сервисы, как Google Drive, OneDrive и Dropbox, Они позволяют получить доступ к файлам с разных устройств и обеспечивают дополнительный уровень защиты.

Флеш-накопители до сих пор остаются полезны для переноса файлов между устройствами или создания загрузочных USB для установки ОС, однако они не должны быть основным резервным решением. В противном случае риск потери данных существенно возрастает.

Ранее эксперты собрали простое руководство по "генеральной уборке" смартфона – от протирки экрана до ухода за портами и мелкими деталями.

УНИАН рассказывал, почему телевизоры в магазине выглядят лучше, чем дома. Очень часто качество изображения после покупки заметно отличается от того, что вы видели на витрине.

Вас также могут заинтересовать новости: