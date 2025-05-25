Тем, кто использует флешки, нужно быть в курсе, почему она может перестать работать.

В наше время многие хранят свои фотографии, видео и важные документы на USB-флешках, но при этом даже не догадываются, как они рискуют. Дело в том, что их категорически нельзя использовать для постоянного сбережения данных. Советы относительно того, как пользоваться флешкой правильно, предоставим в материале.

Почему нельзя хранить информацию на флешке - простое объяснение

Главной особенностью флеш-памяти является то, что хранение данных обеспечивается при помощи электрозарядов во множестве ячеек. В связи с этим возникает ряд проблем:

У ячеек памяти есть только определенное количество циклов перезаписи - не более 100 тысяч в зависимости от качества.

Заряд может просто "утекать" с годами, особенно в том случае, если флешку долго не использовать.

Если повредить даже одну ячейку, высока вероятность того, что файл больше не будет читаться. Часто бывает, что данные на накопителе видны, но при этом они все равно не открываются.

В связи с этим возникает логичный вопрос о том, сколько лет данные могут храниться на флешке. Специалисты утверждают, что на некоторых моделях файлы могут оставаться неповрежденными около десяти лет. Но здесь все напрямую зависит от качества флешки, интенсивности ее использования и внешних факторов хранения.

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Почему не работает флешка - важный момент

Далеко не все знают, что USB-накопители весьма чувствительны к условиям внешней среды. Из-за сильных перепадов напряжения выйти из строя может несколько ячеек памяти или сам контроллер. Высокая или наоборот низкая температура, а также воздействие влаги и пыли значительно сокращают срок "жизни" любой флешки.

После того, как мы описали причины, почему флешка перестала работать, стоит перечислить главные правила эксплуатации этого устройства:

Используйте USB-накопители только тогда, когда вам нужно перенести данные.

Желательно делать по несколько резервных копий важных файлов.

Не стоит покупать самые дешевые из наличных в продаже моделей.

Нельзя оставлять флешки в карманах влажной одежды или подвергать их прямому солнечному воздействию.

Важно отметить, что сейчас существует множество более надежных способов, чтобы хранить ваши данные. Для этого рекомендуется использовать жесткие диски HDD, хранилища типа NAS или DAS с технологией RAID, а также облака.

Ранее мы писали, как перенести данные с телефона на телефон Андроид.

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