Смартфоны Samsung начали 'окирпичиваться' после обычного сброса настроек

Пользователи сообщают о серьезной проблеме со смартфонами Galaxy S22 Ultra.

Пользователи Samsung столкнулись с необычной и тревожной проблемой: некоторые телефоны внезапно блокируются и превращаются в "цифровой кирпич" после сброса к заводским настройкам. Об этом пишет Android Authority.

Речь в первую очередь идет о Samsung Galaxy S22 Ultra. Часть владельцев смартфонов столкнулась с блокировкой через систему Knox: после обычного сброса настроек их устройство внезапно заявляет, что "не является личным" и управляется сторонней компании.

В сообщении фигурирует неизвестная компания Numero LLC, которая якобы получила контроль над смартфоном. После этого устройство блокируется системой корпоративного управления и становится практически непригодным для использования.

Проблема усугубляется тем, что блокировка происходит на уровне IMEI через серверы Samsung. Это означает, что восстановить устройство перепрошивкой или повторным сбросом не выйдет.

Эксперты связывают ситуацию с функциями безопасности платформы Samsung Knox, которая используется для корпоративного управления устройствами. В обычных условиях она позволяет компаниям контролировать смартфоны сотрудников, но в данном случае, судя по всему, механизм оказался использован неправомерно.

Пострадавшие пользователи жалуются, что оказались в замкнутом круге: поддержка Samsung отправляет их к специалистам Knox, а те, в свою очередь, заявляют, что не имеют доступа к нужным инструментам для решения проблемы.

На данный момент неясно, как именно Numero LLC получает доступ к устройствам и регистрирует их в системе. Также неизвестно, сколько пользователей уже столкнулись с подобной блокировкой.

Ранее владельцы Google Pixel столкнулись с серьезной проблемой. После мартовского обновления устройства начинают уходить в бесконечный цикл перезагрузки, и никто не знает почему

В конце февраля Samsung представила флагманскую линейку Galaxy S26. Модель Ultra сохранила поддержку стилуса, получила "антишпионский экран" и чипсет Snap 8 Elite Gen 5 или Exynos 2600 (зависит от региона), Младшим моделям S26 и S26+ также достались новые процессоры, а вот дисплеи без антишпионской фишки.

Вас также могут заинтересовать новости: