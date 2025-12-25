Таким будет iPhone Fold: первый складной смартфон Apple показали на фото и видео

Возможным дизайном поделился Джон Проссер – инсайдер с надежной репутацией.

Информатор и блогер Джон Проссер, с которым судится Apple, в своем новом видео показал iPhone Fold. Инсайдер говорит, что знает, как будет выглядеть дебютный складной телефон Apple.

Если рендеры верны, то iPhone Fold будет в формате "книжки", как Samsung Galaxy Z Fold, но с уникальными пропорциями: более широким и квадратным внутренним дисплеем, похожим на iPad mini, и внешним дисплеем в ширину iPhone 12/13 mini.

Ожидается, что устройство будет иметь размер примерно 9 мм в сложенном состоянии и ~4,5 мм при полном открытии – это будет самый тонкий iPhone и одно из самых тонких устройств Apple за все время.

Девайс показан в двух цветах – черном и белом. Особое внимание уделено складному экрану: ранее утверждалось, что Apple добилась в iPhone Fold, того, чего не смогли другие компании – "почти невидимой" линии сгиба.

Apple может использовать специальные металлические пластины, жидкий металл в петле и продвинутые сенсорные панели, чтобы минимизировать видимую линию сгиба.

Если информация подтвердится, устройство оснастят четырьмя камерами: фронтальной, внутренней и двумя основными. Вместо Face ID у него будет Touch ID в боковой кнопке, а вместо физического лотка для "симки" – eSIM-технология.

По разным оценкам, устройство может стоить от 2000 до 2400 долларов – вероятно, ближе к верхней границе. Это заметно дороже основных конкурентов в этом форм-факторе. Релиз первого iPhone c гибким экраном намечен на осень 2026 года.

Складной iPhone еще даже не анонсирован, а Samsung уже готовит его копию, пишут источники. В 2026 году корейский бренд выпустит складной смартфон с более "планшетными" пропорциями.

Напомним, ранее в этом месяце Samsung представила свой первый смартфон с тремя экранами – несмотря на внушительный ценник в $2400 новинку быстро раскупили. На глобальном рынке устройство появится в начале 2026 года.

