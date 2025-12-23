В 2026 году на рынке раскладушек появятся первые "широкие" смартфоны.

Samsung решила заранее подготовиться к выходу iPhone Fold и готовит к релизу в 2026 году новый складной смартфон с более "планшетными" пропорциями. Инсайдами об устройстве поделились в южнокорейском издании ETNews.

В сети давно ходят слухи о том, что "раскладушка" от Apple будет своего рода гибридом iPad mini и iPhone mini. Диагональ в сложенном виде составит 5,3 дюйма и 7,6 дюйма в раскрытом с квадратным соотношением сторон 4:3.

По информации издания, широкий Samsung Z Fold будет оснащен дисплеем с похожим соотношением сторон. Такой формат должен сделать девайс более удобным для чтения, работы с документами, просмотра видео и выполнения задач, связанных с дизайном

При этом речи об отказе от стандартного Z Fold 8 не идет. Таким образом, в 2026 году Samsung, вероятно, вновь представит сразу три складных Galaxy: обновленные Z Fold и Z Flip, а также отдельную модель с более широким форм-фактором для конкуренции с Apple.

Ожидается, что обе раскладушки – и Samsung Wide Fold, и iPhone Fold – анонсируют осенью 2026 года. Цена последней может составить 2400 долларов (около 100 000 грн), что дороже основных конкурентов в этом форм-факторе.

Напомним, ранее в этом месяце Samsung представила свой первый смартфон с тремя экранами – несмотря на внушительный ценник $2400 новинку быстро раскупили. На глобальном рынке устройство появится в начале 2026 года.

Меж тем классическая январская презентация нового поколения флагманов Samsung может задержаться до февраля, а в продажу Galaxy S26 поступят только в марте 2026 года, пишет источник.

