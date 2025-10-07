Представлена сенсорная «звонилка» Touch 4G в стиле старых Lumia / фото HMD

HMD Global, финский производитель смартфонов и нынешний владелец бренда Nokia, представил сенсорную звонилку Touch 4G с дизайном в стиле старых Lumia и доступной ценой.

Необычный аппарат сочетает в себе "лучшее" из двух миров и, по заявлению компании, представляет собой первый в мире гибридный телефон. Несмотря на сенсорный экран, устройство работает на урезанной "операционке" RTOS Touch вместо Android и установку приложений не поддерживает.

Это решение для тех, кто ищет компактный и автономный аппарат для связи без лишних функций. При этом с него все равно можно сидеть в интернете, читать новости и смотреть видео. Также поддерживаются видеозвонки и голосовые сообщения через приложение Express Chat, 

Характеристики HMD Touch 4G:

  • Габариты: 102,3×61,85×10,85 мм, 100 грамм, IP52
  • Дисплей: 3,2" QVGA, 320×240
  • Камеры: 2 Мп (основная, есть вспышка), 0,3 мп (фронтальная)
  • Чипсет: 1-ядерный Unisoc T127
  • Память: 64 МБ ОЗУ + 128 МБ ПЗУ
  • Батарея: 1950 мАч, до 30 часов автономной работы.
  • Связь: 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 3, GPS, USB-C.

Продажи HMD Touch 4G пока стартовали в Индии по цене всего 45 долларов (~1800 грн). В комплект входят зарядное устройство, кабель, чехол и документация.

