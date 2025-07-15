Владелец Nokia выпустил современную 'звонилку' с поддержкой ИИ дешевле $30 (фото)

В первую очередь новинка адресована пожилым людям, но также подойдет тем, кто задумал устроить себе "цифровой детокс".

На страничке Nokia Mobile представили новые кнопочные телефоны HMD 101 и 102 с ИИ-помощником DeepSeek. Компания HMD долгое время выпускала "звонилки" Nokia, но недавно начала использовать собственный бренд для новых устройств.

Голосовой помощник на базе ИИ активируется с помощью центральной кнопки и поддерживает голосовое управление. DeepSeek помогает совершить звонок, узнать прогноз погоды, установить напоминание или будильник или получить ответ, как включается та или иная функция.

В HMD говорят, что в первую очередь новинки адресованы пожилым людям, не желающим пользоваться современными смартфонами, но также подойдут тем, кто задумал устроить себе "цифровой детокс".

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Оба телефона оснащаются цветными экранами, крупными физическими кнопками, светодиодными фонариками, разъемом 3,5 мм и легендарной "Змейкой". Новинки поддерживают съемный аккумулятор, Wi-Fi, Bluetooth, радио, две SIM-карты и 4G.

HMD 101 стоит 149 юаней (~850 грн), а HMD 102 отличается наличием задней камеры и оценена в 169 юаней (~960 грн). На AliExpress пока нет, но это дело времени.

Как УНИАН уже рассказывал, в течение 2025 года выйдет пять телефонов под брендом Nokia, после чего легендарный бренд умрет навсегда.

Напомним, в конце июня некогда популярный Android-бренд LG прекратил поддержку всех своих смартфонов. Оставшиеся на руках у пользователей устройства LG больше нельзя обновлять или делать резервные копии на ПК.

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