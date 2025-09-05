Как отмечают в компании, это самый удобный формат: и как смартфона, и как компактного планшета.

Cмартфон-раскладушка Pura X от Huawei с необычно широким экраном стала настоящим хитом продаж в Китае. По данным Gizmochina, с момента релиза в марте 2025 года было продано более 700 000 устройств, из которых почти 100 000 – в первую неделю.

Pura X стал первым складным смартфоном с соотношением сторон 16:10, предлагая более "планшетный" опыт. Такое соотношение сторон обеспечивает на 30% большую площадь просмотра, чем экран с соотношением сторон 16:9.

У раскладушки 6.3-дюймовый основной дисплей и 3.5-дюймовый внешний – оба с частотой обновления 1-120 Гц. По словам компании, это наиболее удобный формат для повседневного использования.

Устройство также стало первой моделью Huawei, работающей на базе новой HarmonyOS Next, которая использует генеративный ИИ в работе. Система создана без использования Android, поэтому не поддерживает приложения из Google Play.

Цены на Huawei Pura X начинаются от 7499 юаней (~1050 долларов), что делает его частью премиального сегмента, но все еще конкурентоспособным по сравнению с конкурентами, такими как Galaxy Z Fold 7 за 2000 долларов.

В настоящее время Huawei занимает около 75% китайского рынка складных смартфонов, что дает ей комфортное преимущество перед конкурентами в лице Samsung, Oppo и Vivo.

Одновременно Huawei расширяет свою линейку складных устройств. Ранее в этом месяца компания представила Mate XTs – второе поколение своей "трикладушки", которая по-прежнему остается единственным смартфоном на рынке, складывающимся втрое.

