У Apple и Samsung спросили, можно ли постоянно заряжать телефон: развеян старый миф

Многие пользователи по-прежнему боятся держать свой смартфон постоянно включенным в зарядку. Считается, что аккумулятор из-за этого быстро теряет емкость и начинает "деградировать" раньше времени.
Издание CNET задало этот вопрос Apple, Samsung и Google и экспертам по аккумуляторам – и получило четкий ответ. Все не так страшно, как кажется, но нюансы есть.
Большинство современных смартфонов прекращают активную зарядку, как только аккумулятор достигает 100%. То есть "перезарядки" не происходит – вместо этого включаются системы защиты.
Например, у Apple в iPhone есть функция Optimized Battery Charging, которая "учится" вашим привычкам и завершает зарядку ближе к моменту, когда вы обычно отключаете смартфон – так батарея не простаивает под постоянным напряжением.
У Samsung есть аналогичная функция Battery Protect, а у смартфонов Google и других Android-ов – Adaptive Charging. Эти технологии ограничивают зарядку и по достижению полной зарядки 100% питание либо останавливается, либо переходит в "капельный" режим, чтобы избежать избыточного напряжения
Что на самом деле портит батарею телефона
Хотя современным телефонам не грозит классическое "перезаряжание", есть другие факторы, которые действительно влияют на срок службы аккумулятора. Главный – это тепло. Если во время зарядки вы активно пользуетесь смартфоном, запускаете "тяжелые" игры или кладете его подушку, батарея прогревается – и износ ускоряется.
Также проблемы могут вызвать дешевые или некачественные зарядные устройства и кабели – нестабильный ток плохо влияет на долговечность.
Как правильно заряжать смартфон, чтобы не испортить батарею
Вам не нужно полностью менять привычки, но несколько изменений помогут батарее прожить дольше.
- Включите встроенные функции защиты батареи. На iPhone – Optimized Battery Charging. На Android (Samsung/Google/пр.) – Battery Protect, Adaptive Charging или аналогичные. Это позволит заряду "дозироваться" и избегать долгого нахождения батареи на 100%.
- Следите, чтобы телефон не перегревался. По данным Apple, батареи смартфонов работают лучше всего при температуре от 16 до 22 градусов. Не кладите его под подушку, не оставляйте вблизи источников тепла и не накрывайте во время зарядки.
- Используйте качественные, сертифицированные зарядные устройства и кабели. Дешёвые "подделки" могут давать нестабильный ток, что повышает риск перегрева и ускоренного износа.
- Не заряжайте смартфон постоянно до 100%. Оптимально поддерживать заряд в диапазоне 20-80%, также избегая полного разряда до 0%.
В целом, времена, когда от ночной зарядки батарея "садилась" за год-два, остались в прошлом. Современные смартфоны защищены от "перезаряда", но чтобы аккумулятор прослужил дольше, стоит учитывать не только момент зарядки, но и температуру, качество зарядных устройств и ваши привычки.
