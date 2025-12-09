У Apple и Samsung спросили, можно ли постоянно заряжать телефон: развеян старый миф

Современные смартфоны достаточно "умны", чтобы отключать подачу тока, когда аккумулятор достигает 100%.

Многие пользователи по-прежнему боятся держать свой смартфон постоянно включенным в зарядку. Считается, что аккумулятор из-за этого быстро теряет емкость и начинает "деградировать" раньше времени.

Издание CNET задало этот вопрос Apple, Samsung и Google и экспертам по аккумуляторам – и получило четкий ответ. Все не так страшно, как кажется, но нюансы есть.

Большинство современных смартфонов прекращают активную зарядку, как только аккумулятор достигает 100%. То есть "перезарядки" не происходит – вместо этого включаются системы защиты.

Например, у Apple в iPhone есть функция Optimized Battery Charging, которая "учится" вашим привычкам и завершает зарядку ближе к моменту, когда вы обычно отключаете смартфон – так батарея не простаивает под постоянным напряжением.

У Samsung есть аналогичная функция Battery Protect, а у смартфонов Google и других Android-ов – Adaptive Charging. Эти технологии ограничивают зарядку и по достижению полной зарядки 100% питание либо останавливается, либо переходит в "капельный" режим, чтобы избежать избыточного напряжения

Что на самом деле портит батарею телефона

Хотя современным телефонам не грозит классическое "перезаряжание", есть другие факторы, которые действительно влияют на срок службы аккумулятора. Главный – это тепло. Если во время зарядки вы активно пользуетесь смартфоном, запускаете "тяжелые" игры или кладете его подушку, батарея прогревается – и износ ускоряется.

Также проблемы могут вызвать дешевые или некачественные зарядные устройства и кабели – нестабильный ток плохо влияет на долговечность.

Как правильно заряжать смартфон, чтобы не испортить батарею

Вам не нужно полностью менять привычки, но несколько изменений помогут батарее прожить дольше.

Включите встроенные функции защиты батареи. На iPhone – Optimized Battery Charging. На Android (Samsung/Google/пр.) – Battery Protect, Adaptive Charging или аналогичные. Это позволит заряду "дозироваться" и избегать долгого нахождения батареи на 100%.

На iPhone – Optimized Battery Charging. На Android (Samsung/Google/пр.) – Battery Protect, Adaptive Charging или аналогичные. Это позволит заряду "дозироваться" и избегать долгого нахождения батареи на 100%. Следите, чтобы телефон не перегревался. По данным Apple, батареи смартфонов работают лучше всего при температуре от 16 до 22 градусов. Не кладите его под подушку, не оставляйте вблизи источников тепла и не накрывайте во время зарядки.

По данным Apple, батареи смартфонов работают лучше всего при температуре от 16 до 22 градусов. Не кладите его под подушку, не оставляйте вблизи источников тепла и не накрывайте во время зарядки. Используйте качественные, сертифицированные зарядные устройства и кабели. Дешёвые "подделки" могут давать нестабильный ток, что повышает риск перегрева и ускоренного износа.

Дешёвые "подделки" могут давать нестабильный ток, что повышает риск перегрева и ускоренного износа. Не заряжайте смартфон постоянно до 100% . Оптимально поддерживать заряд в диапазоне 20-80%, также избегая полного разряда до 0%.

В целом, времена, когда от ночной зарядки батарея "садилась" за год-два, остались в прошлом. Современные смартфоны защищены от "перезаряда", но чтобы аккумулятор прослужил дольше, стоит учитывать не только момент зарядки, но и температуру, качество зарядных устройств и ваши привычки.

Ожидается, что в 2026 году смартфоны с аккумулятором 10 000 мАч станут обыденностью. В первую очередь это будет относиться к моделям среднего класса от китайских производителей.

Двухлетний эксперимент раскрыл, действительно ли быстрая зарядка убивает батарею. Авторы пришли к выводу, что лучший способ заряжать телефон – это "как вам нравится".

