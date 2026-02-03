Опрос показал, какими смартфонами больше всего довольны пользователи в 2026 году

На вершине списка оказался флагман Nubia.

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала очередной рейтинг, только на этот раз не самых производительных смартфонов, а топ мобильных устройств на базе Android, которыми их владельцы удовлетворены больше всего. Данные собирались с 1 по 30 января этого года.

Рейтинг возглавил Nubia Z80 Ultra – он набрал 99,99% положительных оценок. Устройство получило высокие оценки за флагманские камеры, высокую автономность и уникальный дизайн без каких-либо вырезов на экране, что в совокупности сделало его одним из самых привлекательных вариантов на рынке.

Второе и третье места заняли Huawei Mate 70 Pro и Mate 70 Pro+. Их успех эксперты связывают с достойными техническими характеристиками и узнаваемым внешним видом. Отличий между моделями, кроме размеров и памяти, почти нет.

Видео дня

Отдельно отмечается Oppo K13 Turbo – это единственный смартфон в рейтинге, который относится к бюджетному сегменту. При цене дешевле 250 долларов он предлагает батарею 7000 мАч, активную систему охлаждения и топовую в индустрии защиту от воды.

Также в рейтинг лучших попали Honor 400 Pro, Oppo Find X8 Ultra, OnePlus Ace 6, Realme GT 8 Pro и Vivo X300 Pro. Все они получили рейтинг удовлетворенности не ниже 94,35%.

Ранее AnTuTu опубликовал рейтинг Android-смартфонов с точки зрения цена/производительность. Самый выгодный для покупки флагман продает Nubia, а в бюджетном сегменте лидируют устройства Redmi.

Недавний отчет Google показал, что пользователи не спешат обновляться до Android 16: по охвату актуальная ОС уступает всем своим предшественникам за последние пять лет.

Вас также могут заинтересовать новости: