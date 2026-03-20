Возможное избиение в ТЦК бывшего заключённого Кремля Балуха: полиция выясняет обстоятельства

В ТЦК заявляют, что сила не применялась.

Полиция Киева проверяет информацию об избиении в Шевченковском РТЦК и СП города Киева бывшего заключенного Кремля Балуха. Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, проводится проверка информации об избиении ветерана в Шевченковском районе столицы.

"По информации мужчины, телесные повреждения он получил в помещении районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Сейчас он находится в больнице. В медицинское учреждение направлена следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств и принятия заявления. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия", - говорится в сообщении.

Народный депутат Украины Владимир Арьев в Facebook сообщил, что Владимира Балуха избили в Шевченковском районном ТЦК в Киеве.

"Его, инвалида 2 группы, человека с металлической пластиной на черепе, били по голове в помещении ТЦК. Затем всю ночь держали в наручниках", - пишет нардеп.

По его словам, речь шла о том, что "пожизненная инвалидность" у Балуха оформлена неправильно. Арьев отмечает, что когда Балух попросил отдать ему отобранный телефон, то получил побои.

При этом он считает, что все это произошло не случайно, а является местью за его критику власти.

В то же время Киевский городской ТЦК и СП отреагировал в Facebook на ситуацию, отрицая применение силы.

Сообщается, что Балух был доставлен сотрудниками национальной полиции в Шевченковский районный в городе Киеве территориальный центр комплектования и социальной поддержки как военнообязанный, "как нарушитель воинского учета с 27.06.2025 года". В сообщении говорится:

"Информации в реестрах о его пребывании в плену, присвоении ему званий или наград не было, права на отсрочку он не имел, не был забронирован и подлежал призыву на военную службу во время мобилизации. Гражданин был направлен для прохождения ВЛК. Содействия со стороны военнообязанного процессу прохождения ВЛК и уточнения данных не было, что увеличивало время его пребывания в ТЦК и СП. В дальнейшем прохождение им военно-врачебной комиссии было приостановлено".

Сообщается, что позже выяснилось, что мужчина имеет инвалидность 2-й группы, однако по неизвестным причинам он не оформил в установленном законом порядке отсрочку.

"Ему была вручена повестка с указанным сроком устранения нарушений в отношении его военно-учетных данных, после чего он вышел из здания ТЦК и СП. За все время пребывания гражданина в помещении ТЦК и СП со стороны военнослужащих никаких противоправных действий в его отношении не было, физическая сила или средства сдерживания не применялись. Претензий к руководству ТЦК лично он не высказывал и с жалобами не обращался", - говорится в сообщении ТЦК.

Отмечается, что инициировано проведение служебного расследования для всестороннего выяснения обстоятельств.

Владимир Балух - что известно

Как сообщал УНИАН, 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами с РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных, среди которых, в частности, Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух.

ФСБ РФ задержала Балуха в Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - во дворе его дома был вывешен флаг Украины.

Подконтрольный России "суд" в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Балух 19 марта 2018 года объявил голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о хранении боеприпасов. 13 июля стало известно, что подконтрольный Кремлю так называемый Железнодорожный районный суд Симферополя отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.

