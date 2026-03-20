Риск, что Украина останется без денег – около 15%. Тогда Украина проиграет войну, - эксперт

Правительство должно продемонстрировать, насколько оно согласовывает расходы на выплату кэшбэков населению с внешними партнерами, отмечает эксперт.

20 марта Министерство финансов представило обширный законопроект, который предусматривает ряд налоговых нововведений: введение так называемого налога на OLX, налогообложение посылок стоимостью свыше 45 евро (пока этот порог составляет 150 евро), а также обязательную уплату НДС ФЛП с доходами свыше 4 млн грн в год. Правительство ожидает, что эти налоговые реформы позволят обеспечить поступления в бюджет на уровне около 60 млрд грн в год.

Этот законопроект стал продолжением предыдущей договоренности с МВФ. От успеха этих реформ зависит, получит ли Украина финансирование по программе в размере 8,1 млрд долл.

Однако в тот же день, 20 марта, вступила в силу другая правительственная нововведение – кэшбэк на топливо, который предусматривает возврат от 5 до 15% от стоимости приобретенного бензина, дизеля и автогаза. Экономические эксперты уже окрестили эту инициативу праздником популизма. Что выглядит противоречиво на фоне того, что для наполнения бюджета правительство вынуждено повышать налоги.

Главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал УНИАН, принесет ли введение новых налогов желаемый эффект, рискует ли Украина остаться без международной помощи этой весной и какими последствиями это грозит, как уменьшить зависимость от МВФ и может ли реформа таможни стать альтернативой внешнему финансированию.

Правительство в целом рассчитывает с введением налоговых изменений получить около 60 млрд грн в год. Насколько эти оценки выглядят реалистичными?

Прежде всего этот законопроект подается, потому что это требование нашего сотрудничества с Международным валютным фондом. В Украине, когда просили кредит у МВФ, сразу говорили, что введут налогообложение электронных платформ, посылок и другие налоги. Потому что в МВФ спрашивали, как мы сможем гарантировать, что вернем эти деньги.

Что касается расчетов. Действительно, среди украинских политиков есть критика. Но у правительства есть расчеты, и, я думаю, что все-таки удастся эти 60 млрд грн собрать. Хотя согласен, что стопроцентных гарантий нет.

Но основная цель – это не собрать то, о чем написано в пояснительной записке к этому законопроекту. Основная цель – разморозить следующий транш от МВФ. Я всегда повторяю, что МВФ – это лучшее в мире кредитно-рейтинговое агентство. Если МВФ дает вам деньги, то дадут и другие.

Мы понимаем, что 8,1 млрд долл. на четыре года для нужд Украины – это ничто. Но от них зависит, получит ли Украина другие деньги – в частности, кредит ЕС на 90 млрд евро.

Я не исключаю, что между этими 90 млрд евро помощи ЕС на два года и 8,1 млрд долларов от МВФ на четыре года есть определенная связь. И если депутаты все же проголосуют за этот законопроект (о введении новых налогов, – УНИАН), то это поможет получить средства от ЕС. Без которых пройти второй квартал этого года, который начинается с первого апреля, будет очень-очень трудно.

Как вы оцениваете каждую из этих налоговых нововведений: "налог на OLX", посылки, НДС для ФЛП?

Любое налогообложение вызывает негатив среди населения. Но для меня, как для человека, занимающегося внешней экономикой и внешними вопросами, конечно, важнее, чтобы мы сохраняли хорошие отношения с нашими партнерами, которые дают нам деньги. За счет этих денег существует наша экономика в условиях полномасштабной войны.

Я понимаю, что налоги платить никто не любит, но, к сожалению, следует признать, что это необходимое условие для того, чтобы государство само могло обеспечивать себя с меньшей зависимостью от внешних факторов.

С 2023 года мы постоянно в кулуарах говорим о том, что необходимо проводить стресс-тест. То есть моделировать ситуацию, когда внешней финансовой помощи у нас не будет. Как тогда будет чувствовать себя украинская экономика?

Однако параллельно государство запускает масштабные программы поддержки в виде "Нацкешбека", "кешбека на топливо", выплат по 1500 грн миллионам украинцев. Как это согласуется с заявлениями о дефиците бюджета?

Правительству нужно продемонстрировать, насколько оно согласовывает эти расходы с нашими внешними партнерами. Мы в значительной степени проходим полномасштабную войну благодаря внешней поддержке. Соответственно, деньги, которые идут на социальные нужды, это преимущественно деньги налогоплательщиков других стран, которые помогают Украине. Соответственно, государство, если идет на такие выплаты – Национальный кэшбэк, Зимнюю тысячу – это все должно координироваться с партнерами.

Если наши партнеры дают на это согласие, то мы понимаем, что это для определенных позитивных сигналов. Им нужно, чтобы не так много людей уезжало из Украины в качестве беженцев.

Существует мнение, что Украине вместо повышения налогов было бы эффективнее сосредоточиться на реформе таможни и борьбе с контрабандой, где, по оценкам экспертов, государство ежегодно теряет миллиарды…

Безусловно, нужно реформировать Государственную таможенную службу и улучшать ее работу в координации с будущими партнерами по ЕС. Это не вызывает сомнений.

На таможне действительно очень большие деньги. И это не взятые с потолка цифры. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный говорил, что невозврат экспортной выручки – стабильно около 7–8 млрд долларов США. Поэтому здесь нужно улучшать процедуру.

Бывший глава Государственной таможни Украины Анатолий Макаренко неоднократно говорил, что если хорошо провести реформу таможни, то можно получить деньги, подобные тем, что дает МВФ. Мы говорим о 8,1 млрд долл. на четыре года. Вот, примерно дополнительные 8 млрд долл. может принести реформа таможни.

Украина могла бы вообще отказаться от сотрудничества с МВФ, если бы полностью реформировала таможню?

Я очень боюсь слова "отказаться" от МВФ, но можно было бы уменьшить потребность в финансировании. То есть сказать, что мы всегда рады сотрудничеству, но не так часто будем просить деньги, потому что они у нас самих есть. Соответственно, не нужно будет обещать МВФ, что мы пойдем на непопулярные шаги, чтобы вернуть эти деньги. Итак, не будем привязывать нашу внутреннюю политику к согласованию с Международным валютным фондом.

МВФ настаивает на принятии налоговых изменений до конца марта. Насколько реально, что парламент поддержит этот пакет?

Это зависит от того, насколько хорошо сейчас Кабинет министров Украины объяснит необходимость этого принятия. На мой взгляд, недостаточно просто подать законодательную инициативу. Здесь все задействованные министерства и, прежде всего, лично министр финансов Сергей Марченко должны прийти в Верховную Раду, посетить фракции и всем разъяснить одно и то же, но много раз. Потому что есть ощущение недостатка коммуникации.

Депутат говорит: "Мы это не обсуждали", "Мы не вели эти переговоры", "Почему нас ставят перед фактом?". Нужно объяснить, что Верховная Рада Украины, когда голосовала за назначение премьер-министра Юлии Свириденко, когда голосовали за министра финансов и других министров, то они фактически делегировали им полномочия ведения переговоров, в том числе и по вопросу кредитов МВФ.

Депутаты должны помнить, что это делегированные ими полномочия. И поэтому Кабмин, в свою очередь, как структура, которой были делегированы эти полномочия, должен это разъяснить: если закон не будет принят – не будет внешней финансовой поддержки Украины.

Все наши доходы идут на военную сферу, что абсолютно правильно и логично. А все, что касается "социалки", дают нам внешние партнеры. То есть отсутствие голосования за эти инициативы приведет к проблемам с пенсиями и зарплатами в бюджетной сфере. Тогда ответственность ляжет на тех, кто не предотвратил это, то есть прежде всего на депутатов.

Как вы оцениваете перспективы Украины получить обещанный кредит на 90 млрд евро от ЕС?

Что-то мне подсказывает, что как только будет проголосован этот (налоговый, – УНИАН) закон, МВФ даст нам деньги, и это будет сигналом, что Украине можно и нужно помогать финансово. Европейский союз тогда вспомнит, что у него есть три варианта, как предоставить нам 90 млрд, обойдя вето Венгрии.

Один из этих вариантов – это лишение Венгрии права голоса, что давно назрело.

Второй вариант – это страны, которые согласились предоставить нам эти деньги, сделают это отдельно от ЕС. Такой вариант есть.

А третий путь – это вспомнить, что было в прошлом году. Когда распределяли средства на Украину, Венгрия тоже была против, но ей напомнили, что, поскольку она не вложилась в финансовую помощь Киеву, то ей нет места за столом.

Венгрия, Словакия и Чехия не будут вкладываться в эти 90 млрд. Соответственно, ЕС может сказать: "Поскольку вы не даете деньги, то у вас и нет права голоса".

Здесь главное – политическое желание.

А может быть негативный сценарий, при котором Украина вообще останется без внешнего финансирования? В таком случае, сколько Украина может продержаться на собственных средствах?

Такой сценарий существует. Его вероятность составляет где-то 15%.

Вполне возможно, что будет, скажем так, повторение истории с Германией времен Первой мировой войны, когда никто Берлин не захватывал, в Германии военных действий не было, но капитуляцию Германия все же подписала. Потому что экономика не выдержала.

Но наши партнеры не хотят такого сценария, потому что поражение Украины в войне не означает, что война закончится. Это означает, что война придет в дома жителей стран Европейского Союза.

Поэтому мотивация найти эти деньги есть. Но это не означает, что это будет просто, и не будет давления на Украину в отношении принятия того, о чем просит МВФ.

справка Иван Ус Главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус — украинский экономист и аналитик, кандидат экономических наук. Занимает должность главного консультанта Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований. В 2020 году получил ученую степень кандидата экономических наук по решению Министерства образования и науки Украины. Специализируется на вопросах международной экономики, санкционной политики, европейской интеграции и экономических аспектов войны. Также является автором аналитических материалов и колонок в украинских СМИ, где освещает вопросы международной политики и экономики.

