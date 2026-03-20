РФ выдвинула США условие по Украине в обмен на прекращение разведданых с Ираном, – Politico

С начала войны Россия расширила обмен разведданными и военное сотрудничество с Ираном.

Москва предложила США соглашение, по которому Кремль прекратил бы передавать Ирану разведывательную информацию, такую как точные координаты американских военных объектов на Ближнем Востоке, если Вашингтон прекратит предоставлять Украине разведданные о России, сообщает Politico.

Два человека, знакомые с переговорами между США и Россией, сообщили изданию, что такое предложение российский посланник Кирилл Дмитриев выдвинул представителям администрации Трампа Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру во время их встречи на прошлой неделе в Майами.

Также эти источники добавили, что США отклонили это предложение. Однако сам факт появления такого предложения вызвал беспокойство среди европейских дипломатов. Они обеспокоены тем, что Москва пытается вбить клин между Европой и США в критический для трансатлантических отношений момент.

Видео дня

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп выразил возмущение по поводу отказа союзников направить военные корабли в Ормузский пролив. Он резко раскритиковал своих союзников по НАТО, назвав их "трусами" и заявив: "Мы это запомним!".

В публикации отмечается, что один из дипломатов ЕС назвал российское предложение "возмутительным".

"Предложенное соглашение, вероятно, усилит в Европе подозрения, что встречи Виткоффа и Дмитриева не приносят конкретного прогресса в направлении заключения мирного соглашения в Украине, а наоборот, рассматриваются Москвой как возможность втянуть Вашингтон в двустороннее соглашение между двумя великими державами, которое оставляет Европу в стороне", – отмечает издание.

Другой источник, знакомый с ходом переговоров, рассказал изданию, что Россия выдвинула США ряд предложений по Ирану, но США отклонили их все. По словам этого источника, США также отклонили предложение о перевозке обогащенного урана из Ирана в Россию, о чем первым сообщило издание Axios.

По словам источника, знакомого с разведданными, с начала войны Россия расширила обмен разведданными и военное сотрудничество с Ираном.

В то же время Трамп намекнул на связь между обменом разведданными с Ираном и Украиной во время недавнего интервью Fox News. В частности, глава Белого дома сказал, что российский президент Владимир Путин "может немного помогать им (Ирану, – прим. ред.), да, я думаю, и он, вероятно, считает, что мы помогаем Украине, да?".

Издание подчеркнуло, что США продолжают обмениваться разведданными с Украиной, несмотря на сокращение других видов поддержки. Примечательно, что один европейский дипломат пытался преуменьшить риск российского предложения. Он заявил, что в январе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "две трети" военной разведки для Украины сейчас предоставляет Франция.

"Тем не менее обмен разведданными остается последней важной опорой американской поддержки Украины после того, как администрация Трампа в прошлом году прекратила большую часть финансовой и военной помощи Киеву", – отмечает издание.

В публикации указывается, что Вашингтон в настоящее время поставляет оружие в Украину только в рамках программы под эгидой НАТО, по которой союзники оплачивают оружие США. Однако поставки критически важных боеприпасов для противовоздушной обороны находятся под угрозой из-за конфликта США и Израиля с Ираном.

Война в Иране: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что издание Newsweek отмечает, что президент США Дональд Трамп, который ранее критиковал войну в Ираке, называя ее катастрофической ошибкой, просит дополнительное финансирование на войну в Иране, которое превышает первоначальные потребности в Ираке. Отмечается, что Пентагон просит у Конгресса выделить дополнительные 200 миллиардов долларов на продолжение кампании. Эта сумма примерно на 67 млрд больше, чем Буш просил у Конгресса в начале вторжения в Ирак 19 марта 2003 года. Добавляется, что США в Иране удалось избежать больших потерь личного состава из-за отсутствия наземной операции. Однако большие расходы приходятся на технологии.

Ранее УНИАН сообщал, что The Economist не исключает, что война против Ирана может серьезно подорвать позиции президента США и сделать его политику еще более жесткой. По мнению аналитиков, война против Ирана является одним из самых опасных вызовов для Трампа. Отмечается, что даже короткий конфликт изменит политический курс, а затяжной – "может привести к его краху". Издание считает, что, несмотря на заявления Трампа о "победе", ситуация далека от завершения. Ирану удается сохранять военный потенциал и оказывать давление на глобальную экономику.

