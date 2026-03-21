Суббота принесет в Украину тепло до +13°

В южной части страны пройдут небольшие дожди.

В субботу, 21 марта, погода в Украине будет спокойной и нехолодной. Местами в южной части пройдут небольшие дожди, но в большинстве областей все же будет сухо. Температура днем практически по всей стране поднимется до +10°...+13°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет облачно с прояснениями. Температура днем тут повысится до весенних +10°...+12°, без осадков.

Такая же погода будет и на севере Украины. Тут также будет облачно, но с прояснениями, а воздух в течение дня прогреется до +10°...+12°.

На востоке страны будет сухо и облачно с прояснениями. Столбики термометров в течение дня покажут +10°...+12°, существенных осадков не ожидается.

В центральной части Украины суббота будет пасмурно, но с солнечными прояснениями. Осадков не ожидается, а воздух прогреется до +8°...+12°.

На юге Украины сегодня местами пройдут небольшие дожди. В течение дня воздух прогреется до +11°...+13°, только на севере Николаевской области будет чуть свежее, +8°...+10°.

21 марта - какой сегодня праздник, приметы погоды

21 марта - святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского. По приметам, если в этот день тепло, то и весна будет ранней и теплой.

