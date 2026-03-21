Курс валют в Украине 21 марта: сколько стоят доллар и евро в обменниках

Отмечается, что самые "жадные" обменники будут работать с разницей между покупкой и продажей до 1 гривни.

Курс доллара в Украине в субботу, 21 марта, в большинстве обменников, работающих в эти выходные, будет находиться в пределах - прием от 43,50 до 44 гривень и продажа от 44,05 до 44,40 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет находиться в пределах - прием от 50,60 до 50,95 гривни и продажа от 51,00 до 51,40 гривни.

По его мнению, в некоторых обменниках курсы могут быть скорректированы еще на плюс-минус 5−10 копеек в зависимости от индивидуальных задач.

Видео дня

Также эксперт напомнил, что обменники будут зарабатывать до тех пор, пока спрос на валюту со стороны населения сохраняется на высоком уровне.

"Самые "жадные" обменники в бойких торговых местах и торговых центрах, где потребность в гривне у граждан максимальная, проработают со спредом и по доллару, и по евро в пределах до 1 гривни", - подытожил Козырев.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 23 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,82 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты установлен на уровне 50,68 гривни за один евро.

На межбанке котировки гривни к доллару установились на уровне 43,77/43,82 грн/долл., а единая европейская валюта – 50,63/50,67 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: