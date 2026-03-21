'Утро недоброе': Z-блогеры заявили об уничтожении ещё одного Ка-52

Один из членов экипажа погиб, хотя пропагандисты утверждают, что система эвакуации сработала штатно.

Оккупанты потеряли еще один боевой вертолет. По данным Z-каналов, аффилированных с ВВС России, речь идет о вертолете Ка-52.

В частности, канал Aviahub пишет, что один из членов экипажа погиб. Впрочем, подробностей инцидента нет.

О потере боевого вертолета также пишет блогер Fighterbomber. Он не указывает, какую именно боевую машину потеряли оккупанты.

"Утро нехорошее. Потеряли еще одну машину. Причины пока неясны", – заявил он.

Зато он отмечает, что российские ударные вертолеты уязвимы для поражений украинскими FPV-дронами. По его словам, основная проблема пехотных средств РЭБ, которые можно было бы устанавливать на Ми-28 и Ка-52, заключается в отсутствии электромагнитной совместимости с собственными радиоэлектронными системами вертолетов. То есть РЭБ может само уничтожить вертолет.

"Думаю, со вчерашнего дня высшее начальство всерьез занялось этой проблемой", – заявил блогер, напомнив о вчерашнем уничтожении российского вертолета украинским дроном.

Канал "Воевода вещает" утверждает, что система эвакуации экипажа из уничтоженного вертолета якобы сработала штатно. Впрочем, один член экипажа все равно не выжил.

В Силах обороны пока не комментируют уничтожение еще одного вертолета армии РФ.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, вчера Силы обороны Украины сбили российский вертолет Ка-52 и уничтожили экипаж при попытке эвакуироваться.

Российский вертолет сбили оптоволоконным FPV-дроном пилоты экипажа "Балтика" 1-го батальона "Хищники высот" 59-й бригады Сил беспилотных систем в районе населенного пункта Надеевка Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: