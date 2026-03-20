'Охота на рой': как секретный радар USS Spruance прикрывает авианосец от дронов

Американский эсминец USS Spruance стал ключевым элементом защиты авианосца USS Abraham Lincoln в условиях современных угроз с воздуха. Благодаря мощному радару SPY-1 корабль способен обнаруживать и уничтожать даже массовые атаки беспилотников, пишет Wionews.
Щит для авианосца
Эсминец сопровождает авианосец и фактически выступает его "первой линией обороны", перехватывая все угрозы до того, как они приблизятся.
Это критически важно, ведь на борту авианосца – тысячи военных и техника на миллиарды долларов.
Как работает система обнаружения
Ключевую роль играет радар AN/SPY-1, входящий в состав боевой системы Aegis:
- обеспечивает полный обзор на 360°;
- отслеживает сотни целей одновременно;
- мгновенно определяет скорость и траекторию объектов.
Это позволяет обнаруживать даже сложные "рои" дронов, которые запускаются одновременно для прорыва ПВО.
После обнаружения угрозы корабль применяет несколько уровней защиты:
- дальний диапазон – ракеты SM-2 и SM-6;
- средняя – Evolved Sea Sparrow;
- ближний бой – 5-дюймовые палубные пушки.
Такой подход позволяет эффективно уничтожать цели и одновременно экономить дорогостоящие ракеты.
Реальный боевой опыт
Во время последнего развертывания USS Spruance уничтожил 7 беспилотников, перехватил 3 крылатые ракеты и сбил 3 противокорабельные баллистические ракеты.
Все цели были обнаружены заранее, что позволило уничтожить их вдали от авианосца.
В Центре боевой информации экипаж в режиме реального времени анализирует данные радара и принимает решения за секунды. Именно эта координация между людьми и системами делает возможным отражение сложных и быстрых атак.
Новые угрозы
В последние месяцы ВМС США на Ближнем Востоке столкнулись с более чем 400 воздушными угрозами, включая дроны и ракеты.
Дешевые беспилотники, запускаемые массово, становятся все более опасными – и именно поэтому такие системы, как SPY-1, постоянно модернизируются.