'Охота на рой': как секретный радар USS Spruance прикрывает авианосец от дронов

Радар AN/SPY-1 позволяет USS Spruance уничтожать рои дронов и обеспечивать защиту USS Abraham Lincoln.

Американский эсминец USS Spruance стал ключевым элементом защиты авианосца USS Abraham Lincoln в условиях современных угроз с воздуха. Благодаря мощному радару SPY-1 корабль способен обнаруживать и уничтожать даже массовые атаки беспилотников, пишет Wionews.

Щит для авианосца

Эсминец сопровождает авианосец и фактически выступает его "первой линией обороны", перехватывая все угрозы до того, как они приблизятся.

Это критически важно, ведь на борту авианосца – тысячи военных и техника на миллиарды долларов.

Как работает система обнаружения

Ключевую роль играет радар AN/SPY-1, входящий в состав боевой системы Aegis:

обеспечивает полный обзор на 360°;

отслеживает сотни целей одновременно;

мгновенно определяет скорость и траекторию объектов.

Это позволяет обнаруживать даже сложные "рои" дронов, которые запускаются одновременно для прорыва ПВО.

После обнаружения угрозы корабль применяет несколько уровней защиты:

дальний диапазон – ракеты SM-2 и SM-6;

средняя – Evolved Sea Sparrow;

ближний бой – 5-дюймовые палубные пушки.

Такой подход позволяет эффективно уничтожать цели и одновременно экономить дорогостоящие ракеты.

Реальный боевой опыт

Во время последнего развертывания USS Spruance уничтожил 7 беспилотников, перехватил 3 крылатые ракеты и сбил 3 противокорабельные баллистические ракеты.

Все цели были обнаружены заранее, что позволило уничтожить их вдали от авианосца.

В Центре боевой информации экипаж в режиме реального времени анализирует данные радара и принимает решения за секунды. Именно эта координация между людьми и системами делает возможным отражение сложных и быстрых атак.

Новые угрозы

В последние месяцы ВМС США на Ближнем Востоке столкнулись с более чем 400 воздушными угрозами, включая дроны и ракеты.

Дешевые беспилотники, запускаемые массово, становятся все более опасными – и именно поэтому такие системы, как SPY-1, постоянно модернизируются.

