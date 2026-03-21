США вынужденно снимают санкции с иранской нефти, используя это против Тегерана, - Бессент

Это решение принято на фоне резкого скачка цен на нефть.

Санкции в отношении части иранской нефти будут временно сняты, чтобы разрешить продажу партий, которые уже находятся в пути, объявил министр финансов США Скотт Бессент. Частичная приостановка санкций призвана помочь смягчить то, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает как краткосрочный шок для мирового рынка в результате нападения на Иран, предпринятого США и Израилем три недели назад.

Бессент заявил, что США предоставляют краткосрочное разрешение на продажу около 140 миллионов баррелей иранской нефти, находящейся в пути. "По сути, мы будем использовать иранские баррели против Тегерана, чтобы сдерживать цены, пока мы продолжаем операцию "Эпическая ярость"", – подчеркнул он. Ведь цены на нефть подскочили до более чем 100 долларов за баррель, пишет Politico.

В прошлом месяце США нанесли авиаудары по Ирану, что спровоцировало рост цен на бензин. Израильские удары по обширному морскому газовому месторождению Ирана и закрытие Ираном Ормузского пролива, важнейшего торгового пути, через который проходит значительная часть мировой торговли нефтью и природным газом, способствовали этому росту.

В итоге продажи иранской нефти разрешены на 30 дней, согласно копии генеральной лицензии, выпущенной Министерством финансов.

Сохранение экономического давления на Тегеран

СМИ пишет, что это заявление знаменует собой частичный отказ от давней кампании агрессивного экономического давления со стороны США, призванной ослабить экономику Ирана, хотя Бессент отметил, что стране будет "трудно получить доступ к любым доходам, полученным" от этих продаж.

"Соединенные Штаты продолжат оказывать максимальное давление на Иран и его возможности доступа к международной финансовой системе", – добавил он.

Реакция Трампа и долгосрочные перспективы

Судя по всему, Трамп признал, что предвидел скачок цен на нефть из-за вступления в войну с Ираном, даже расхваливая при этом успех военной операции США и силу экономики.

"На самом деле я ожидал худшего", – заявил он журналистам в Белом доме. "Я думал, что цены на нефть поднимутся гораздо выше".

Бессент заявил, что он уверен: приостановка санкций в отношении Ирана принесет пользу экономике США в долгосрочной перспективе.

"Любые краткосрочные сбои сейчас в конечном итоге перерастут в долгосрочные экономические выгоды для американцев – потому что без безопасности не бывает процветания", – отметил он.

Операция США и Израиля против Ирана - последствия

