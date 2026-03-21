Весенняя побелка деревьев защищает саженцы от чрезмерного солнца.

Ранняя весна - самое время, когда нужно белить деревья. Для современного человека побелка кажется полузабытым приветом из прошлого, когда белые по пояс деревья были особо популярными. Но у побелки все еще много почитателей среди любителей дачи и профессионалов. А многие опытные агрономы подчеркивают главный плюс этих весенних работ - защиту деревьев от солнечных ожогов.

При какой температуре можно белить деревья

В марте-апреле среднесуточная температура держится в районе 10 градусов тепла и наступает время, когда надо белить деревья. Но солнце уже пригревает, поэтому кора и древесина нагреваются свыше 20 градусов, там может начаться ранее сокодвижение. Но ночью температура опускается, иногда еще бывают заморозки. Влага замерзает, лед разрывает и ткани дерева, и кору. От этого на деревьях, особенно с южной стороны, могут случиться разрывы – так называемые морозобойные ожоги.

Особенно опасны температурные колебания для молодых саженцев возрастом до 3 лет: когда кора тонкая и темная, она сильнее нагревается и легче рвется. Здесь побелка буквально спасает: белый цвет помогает отражать часть солнечного тепла, и не дает дереву сильно нагреваться.

Взрослые деревья с плотной корой белить острой необходимости нет. Но многие садоводы уже так привыкли к белым аккуратным стволам, что наводят подобный порядок ради красоты на участке.

Второй плюс побелки деревьев – защита от болезней и вредителей. Поскольку в раствор для побелки можно добавить немного медного купороса, то он поможет избавить дерево от грибков, мхов и лишайников. В том числе, он поможет "достать" споры грибков даже из толстой коры, которые поселились в коре взрослых деревьев.

Чем белить деревья весной

Вопрос чем белить деревья возникает каждый год. И ответов на него может быть два. Можно купить готовую смесь для побелки, например, популярную "Мичуринку". Она подойдет, когда сад небольшой и деревьев немного.

Доступнее, а для многих и надежнее, сделать смесь для побелки самостоятельно. Основной компонент побелки – гашеная известь. В случае, если в саду много грибковых болезней, можно добавить медный купорос. А если много лишайников, то одним из компонентов побелки может стать железный купорос. Чтобы смесь ровнее ложилась, капните в раствор жидкое хозяйственное мыло.

Как правильно белить деревья

Готовую смесь нужно разводить по инструкции на упаковке, а "домашнюю" - развести водой до сметанообразного состояния. Обычно на 1 кг извести уходит 2 л воды. Если нужна жидкая побелка, то можно добавить до 5 литров воды.

Наносить можно широкой малярной кистью или макловицей. Или, добавив больше воды, нанести из опрыскивателя. Правда, нужно предварительно профильтровать, чтобы комочки извести не забивали форсунки.

Выбирая, как белить деревья, огородники наносят побелку на ствол, на высоту около полуметра. Но логично захватить и более высокий ярус – там точно так же могут скрываться возбудители болезней. Опытные садовники советуют обязательно "пройтись" побелкой по первому разветвлению ветвей, где чаще всего зимуют вредители. При этом побелка должна проникать в щели коры, а не просто покрывать поверхность. Заранее можно убрать часть отслоившейся коры. Важно не закрасить побелкой почки, чтобы не навредить будущему урожаю.

Вас также могут заинтересовать новости: