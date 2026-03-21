Археологи нашли необычные захоронения кельтских воинов: на что они указывают

Около 2400 лет назад более десятка кельтских мужчин - возможно, воинов - были похоронены в необычных прямых сидячих позах на территории современного Дижона во Франции, согласно результатам недавнего открытия их могил рядом с начальной школой. Об это пишет Live Science.

Отмечается, что эта мрачная находка была сделана экспертами Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) в 2025 и 2026 годах, сообщил институт.

Захоронения относятся к позднему железному веку (450-25 гг. до н.э.), когда во Франции жили галлы - свободное объединение кельтских племен. Каждая из 18 могил имела круглую яму диаметром приблизительно 1 метр, и могилы располагались в два прямых ряда на равном расстоянии друг от друга. Покойные были похоронены сидя на дне ям, лицом на запад, с руками вдоль тела и ногами, разведенными в стороны.

Видео дня

Первоначальный анализ кельтских захоронений, проведенный археологами, показал, что все скелеты принадлежали физически активным, здоровым мужчинам, умершим в возрасте от 40 до 60 лет. Однако незажившие следы порезов на нескольких скелетах указывали на насильственную смерть.

Интересно, что один мужской скелет был найден с черным каменным браслетом на левом локте. Стиль этого аксессуара помог археологам определить дату его смерти между 300 и 200 годами до нашей эры. Череп показал, что он получил два удара острым предметом, например, мечом. По меньшей мере у пяти других скелетов были обнаружены следы порезов на костях рук, что, возможно, означает, что они погибли в каком-то древнем бою.

По словам ученых, обнаружение скелетов в сидячем положении - необычное открытие. Всего около 50 подобных захоронений было найдено на десятке археологических памятников во Франции и Швейцарии, все они датируются поздним железным веком. Эти захоронения часто обнаруживаются на окраинах поселений и всегда содержат скелеты сидящих или присевших мужчин, что позволяет предположить, что таким образом хоронили только определенных людей - возможно, воинов, важных предков или других представителей политической или религиозной элиты.

В ходе тех же раскопок археологи также обнаружили римское кладбище, содержащее 22 захоронения младенцев, датируемые I веком нашей эры. Дети были похоронены лежа на спине или боку в каменных или деревянных гробах. Некоторым в качестве погребальных подношений были принесены монеты или керамика.

Отмечается, что после того, как кельтские и римские кладбища были заброшены, земледельцы использовали землю для выращивания винограда, а в 1243 году францисканские монахи основали там монастырь Кордельеров. Сегодня археологический памятник расположен рядом с начальной школой.

Новости археологии

