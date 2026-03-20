Эти знаки Зодиака разорвут замкнутый круг проблем в любви и начнут все заново

Ретроградный Меркурий завершает своё движение. 20 марта 2026 года планета переходит в прямое движение, принося облегчение большинству знаков Зодиака. Однако четыре знака почувствуют это особенно сильно, обретая ясность и новые возможности в личной жизни, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Ретроградные периоды Меркурия – одни из самых трансформирующих небесных событий года. Происходя три-четыре раза в год, примерно на три недели, они меняют наши мыслительные процессы и помогают переосмыслить опыт. Меркурий управляет разумом и общением, и его движение напрямую отражает, как мы сталкиваемся с изменениями в отношениях и личной жизни.

В 2026 году ретроградный Меркурий проходил через водные знаки, связанные с чувствами, эмоциональной отзывчивостью и состраданием. С 25 февраля, когда Меркурий вошёл в ретроградное движение в Рыбах, многие вынуждены были глубоко погрузиться в свои эмоции и переосмыслить прошлые события. Этот период требовал принятия сострадания, прощения и понимания – качеств, присущих Рыбам.

Дева

По данным опроса Nebula, Дева особенно ощутит эффект "перезагрузки после ретрограда". После возвращения Меркурия в прямое движение 20 марта и стабилизации к 28 марта, многие Девы почувствуют ясность в общении с партнёром. Разговоры с близкими помогут увидеть отношения в новом свете. 3 апреля Меркурий создаёт гармоничный тригон с Юпитером в Раке, открывая возможности для укрепления эмоциональных связей. Для свободных Дев это шанс познакомиться с новым человеком, а уже существующие отношения могут выйти на более глубокий уровень благодаря ясности и искренности.

Рыбы

После окончания ретроградного периода многие Рыбы почувствуют облегчение в романтической сфере. Период с 20 по 28 марта позволит понять, куда двигаться дальше, если вы приостанавливали отношения для переосмысления. 3 апреля Меркурий активирует Юпитер в вашем доме любви, усиливая гармонию и привлекательность, а с полнолунием 1 апреля в Весах вы можете быть готовы к искренней самоотдаче в отношениях. Ретроград помог вам разобраться в желаниях и приоритетах, а теперь пришло время действовать с уверенностью.

Стрелец

Ретроград особенно сильно коснулся Стрельцов, поскольку затронул ваш дом семьи и прошлого опыта. Возможно, вы сталкивались с возвращением старых тем и необходимости переосмысления поведения и эмоций. С 20 марта, когда Меркурий вернётся в прямое движение, появится неожиданная ясность, способная изменить подход к отношениям или новым знакомствам. 3 апреля тригон с Юпитером в доме интимности поможет пожинать плоды внутренней работы, укрепляя доверие и эмоциональную открытость. Большинство Стрельцов отмечают позитивные сдвиги после ретрограда, и это время не исключение.

Лев

Львы ощутят значительные изменения в романтической жизни после окончания ретроградного Меркурия. Период с 25 февраля по 20 марта мог вызвать серьёзные разговоры или переосмысление интимных отношений. С 20 по 28 марта движение Меркурия в прямое направление принесёт ощущение освобождения и ясности. 3 апреля проявится прилив энергии и инсайт, помогающий понять, куда двигаться дальше. В течение ближайших месяцев вы сможете укрепить приверженность, открытость и взаимопонимание в отношениях, а также проявить больше чувственности и гармонии с партнёром.

