Ограничения вводятся из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергосистему

В субботу, 21 марта, во всех регионах Украины с 08:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей), сообщает "Укрэнерго".

Диспетчеры энергосистемы напомнили, что ограничения применяются из-за "последствий предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергосистему".

В Укрэнерго также отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться. Энергетики советуют украинцам узнавать время и объем применения отключений на страницах облэнерго в соответствующем регионе

"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!", – призывают диспетчеры энергосистемы.

Ситуация в энергосистеме Украины

Как сообщал УНИАН, из-за облачной погоды и последствий ракетно-дроновых атак РФ 18 марта энергетики были вынуждены возобновить графики почасовых отключений света для населения.

13 марта министр энергетики Денис Шмыгаль отмечал, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась. В то же время, по его словам, дефицит электроэнергии на пике потребления на тот момент достигал 1 ГВт.

В конце февраля гендиректор Yasno Сергей Коваленко прогнозировал улучшение ситуации с электроэнергией в апреле. По его словам, это станет возможным за счет уменьшения потребления электроэнергии после завершения отопительного сезона и увеличения генерации от гидро- и солнечных электростанций.

