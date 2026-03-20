Иран угрожает нападениями на туристические объекты по всему миру, – The Independent

Иран заявил о возможности атак на туристические и развлекательные объекты по всему миру, демонстрируя таким образом готовность к дальнейшей эскалации конфликта. Как пишет The Independent, это произошло на фоне продолжающихся уже почти три недели ударов США и Израиля, которые привели к гибели ряда высокопоставленных иранских лидеров и нанесли серьезный ущерб военной и энергетической инфраструктуре страны.

Официальный представитель иранских военных заявил, что "парки, зоны отдыха и туристические места" по всему миру могут стать опасными для врагов Тегерана. Речь идет о возможном расширении тактики атак за пределы Ближнего Востока, сообщает СМИ.

"Новый верховный лидер Ирана, аятолла Моджтаба Хаменеи, также выступил с редким заявлением, подчеркнув, что противники страны должны потерять чувство безопасности. Он возглавил государство после гибели своего отца – Али Хаменеи, который был убит в начале войны", – говорится в статье.

Обращается внимание на тот факт, что Иран нанес удары по Израилю и энергетическим объектам в странах Персидского залива. Это происходило в период религиозных праздников, в частности во время Eid al-Fitr, а также празднования персидского Нового года (Nowruz), которое в этом году проходит в сдержанной атмосфере.

США в ответ усиливают военное присутствие в регионе. В частности, на Ближний Восток направляются дополнительные силы – около 2 500 морских пехотинцев и несколько десантных кораблей, включая USS Boxer.

По данным Израиля, в результате ударов была уничтожена значительная часть военной инфраструктуры Ирана и ликвидирован ряд высокопоставленных лиц, в частности представителей сил внутренней безопасности. В то же время иранская сторона отрицает потерю ракетного потенциала и заявляет о продолжении производства вооружений даже во время войны.

Удары по энергетике и новые атаки

Иран усилил атаки на энергетические объекты в странах Персидского залива после ударов Израиля по газовому месторождению South Pars. В частности, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кувейте, что привело к пожару. Взрывы также раздавались в Дубае, где системы ПВО перехватывали воздушные цели. Саудовская Аравия сообщила о сбивании нескольких беспилотников, а в Бахрейне обломки вызвали возгорание.

Боевые действия распространяются и на другие страны региона: Израиль наносит удары по Ливану и Сирии, в частности по объектам, связанным с группировкой "Хезболла".

По имеющимся данным, в Иране погибли более 1300 человек. В Ливане в результате ударов было перемещено более миллиона человек, а число погибших превысило тысячу. В Израиле жертвами ракетных атак стали по меньшей мере 15 человек, еще несколько человек погибли на Западном берегу. Сообщается также о гибели по меньшей мере 13 американских военных.

Эскалация конфликта уже имеет глобальные экономические последствия, отмечает The Independent. Из-за атак на энергетическую инфраструктуру и рисков для судоходства в стратегическом Ормузском проливе растет угроза энергетического кризиса.

Цены на нефть марки Brent с начала войны выросли более чем на 47% и превысили 100 долларов за баррель. Это, в свою очередь, может привести к дальнейшему подорожанию топлива, продуктов и товаров во всем мире.

Эксперты также предупреждают о возможном дефиците критически важных ресурсов, в частности гелия и серы, что может нарушить глобальные цепочки поставок.

Напомним, на этой неделе Израиль нанес удар по иранскому газовому месторождению, в ответ Иран атаковал страны Персидского залива, что создало угрозу для мировых поставок энергоносителей и привело к стремительному росту цен на топливо. Президент США Дональд Трамп сначала утверждал, что Соединенные Штаты об этом ударе "ничего не знали", но впоследствии изменил свою позицию и заявил, что предупреждал Израиль о нецелесообразности нападения на указанный объект.

