21 марта в мире проводится нескольк важных социальных инициатив.

Узнайте интересные и неожиданные факты о 21 марта - этот день в мире известен как дата нескольких социальных инициатив. По народной мудрости в праздник сегодня в Украине полагается работать по дому и мириться с родными. А в православии принято молиться о мире на земле.

Видео дня

Какой сегодня праздник в мире

21 марта есть очень много международных торжеств, одно из которых - Всемирный день людей с синдромом Дауна. Люди с такой генетической особенностью могут иметь полноценную жизнь и работать во многих профессиях. Цель события - донести человечеству эту информацию и сделать наше общество инклюзивным.

Также к терпимости призывает День борьбы с расовой дискриминацией. Он установлен с целью искоренить расизм на планете и добиться равных возможностей для каждого человека не зависимо от цвета кожи.

Есть и экологическая инициатива - День лесов, призывающий людей ценить природу, убирать мусор за собой и не разводить костры на территории лесных зон. В честь события проводятся встречи экологов и активистов по борьбе с незаконной вырубкой деревьев.

Известны и некоторые другие всемирные праздники сегодня - День поэзии, День сна, День ледников, День домашнего хозяйства, День татуировки, День кукольника, День цвета и Навруз.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране отсутствуют официальные поводы для празднования. 21 марта будет обычным днем, но вы можете присоединиться к его международным инициативам. Верующим также может быть интересно, какой сегодня церковный праздник и о чем стоит помолиться.

Какой сегодня праздник церковный

После перехода Православной церкви Украины на новый стиль в сегодняшнее число чествуют чудотворца Кирилла Антиохийского и святителя Фому Византийского. Этим двум святым молятся об окончании воен и наступлении мира, а также просят жизненных сил для преодоления невзгод. По старому календарю сегодня праздник мученика Феодора Тирона и исповедника Феофилакта.

Какой сегодня праздник народный

В древние времена приметы помогали людям понять, чего ждать от погоды. О сегодняшнем числе говорили следующее:

если ночью на небе ярко мерцают звезды, то близится похолодание;

показались комары - к жаре;

вороны беспокойно каркают - к дождю или грому;

чем больше сока у березы, тем мокрее будет апрель.

Верования украинского народа говорят, что в праздник сегодня следует заняться уборкой, помыть окна и вынести из дома весь мусор. Тогда в жилье будет благополучие и достаток. Также день считается удачным для примирения с близкими, поэтому у родных при необходимости стоит попросить прощения и сказать им, что также прощаете в ответ.

Что нельзя делать сегодня

Хотя праздник 21 марта принято считать подходящим для душевных разговоров, но не стоит делиться планами на будущее, иначе ничего не сбудется. Также запрещается гордыня и хвастовство - такой человек будет наказан неудачами. В саду не рекомендуется обрезать деревья, поскольку раны плохо заживут.

