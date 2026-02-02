Названа самая популярная версия Android на сегодняшний день

Актуальная редакция под номером 16 уступает даже очень старой Android 10.

Издание GSMArena опубликовало отчет Google о распространении Android на мобильных устройствах. Как выяснилось, пользователи не спешат обновляться до Android 16: по охвату новая ОС уступает всем своим предшественникам за последние пять лет.

Самая распространенная версия Android в начале 2026 года – 15. Доля этой операционки составила 19,3%, а более новый Android 16 занял всего 7,5%. Это даже меньше, чем у Android 10, которая вышла в 2019 году.

Самые популярные версии Android на сегодняшний день:

Android 15: 19.3%;

19.3%; Android 14: 17.2%;

17.2%; Android 13: 13.9%;

13.9%; Android 11: 13.7%;

13.7%; Android 12: 11.4%;

11.4%; Android 10: 7.8%;

7.8%; Android 16: 7.5%;

7.5%; Android 9: 4.5%;

4.5%; Android 8.1: 2.3%;

2.3%; Android 8: 0.8%;

Релиз стабильной версии Android 16 состоялся в июне для устройств Pixel, что на несколько месяцев раньше привычного графика (3-4 квартал). Несмотря на ранний релиз, Android-бренды продолжают поэтапное распространение, адаптируя систему под свои оболочки.

Самым большим обновлением Android 16 стал обновленный дизайн, который Google называет Material 3 Expressive. Пользователям стало доступно больше кастомизаций, скруглений и контрастных цветов, а также красивых анимаций. Кроме того, многие элементы сделали крупнее,

Ранее пользователи выбрали лучшую оболочку у Android-смартфонов. Samsung One UI с ощутимым отрывом удерживает лидерство, опережая "чистый" Android от Google и другие оболочки.

