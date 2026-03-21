Могилевская впервые рассказала, что её арестовали в 90-е годы

Артистка также назвала причину конфликта с правоохранительными органами.

Известная украинская певица Наталья Могилевская впервые рассказала о своем аресте в 90-е годы.

По словам артистки, в студенческие годы на нее часто жаловались соседи и вызывали полицию прямо посреди ночи. Однако однажды Наталью все-таки забрали в полицейский участок из-за плохой компании.

"В отеле на первом этаже я сидела и томик Шекспира читала с подружкой. А подружка встречалась тогда с таким парнем из бригады, и их всех загребли, и меня с ними", – вспомнила Могилевская на Люкс ФМ в проекте "Было/не было".

Однако тогда артистке все же удалось договориться с правоохранителями и доказать, что они с подругой ни в чем не виноваты.

"Я договорилась, чтобы хотя бы меня и подругу отпустили, потому что я играла в спектакле Джульетту и все ходили ко мне на спектакль. Мы же ничего общего с той бандой не имели", – добавила певица.

Напомним, ранее Наталья Могилевская тронула откровенным признанием о жизни в 50 лет. Она заявила, что сейчас гораздо счастливее, чем была в 30, и хочет вдохновить женщин Украины по-другому относиться к возрасту и к себе.

