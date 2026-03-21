Умер звезда сериала 'Баффи – истребительница вампиров' Николас Брэндон

В США скончался актер Николас Брендон, известный по роли Ксандера Харриса в культовом сериале "Баффи – истребительница вампиров". Ему было 54 года.

О смерти актера сообщила его семья. По их словам, он умер во сне от естественных причин.

В заявлении близкие отметили, что Брендон был "страстным, чувствительным человеком, который безгранично стремился творить", а в последние годы увлекся живописью и активно делился своим творчеством с поклонниками. Семья также подчеркнула, что, несмотря на проблемы со здоровьем в прошлом, актер проходил лечение и с оптимизмом смотрел в будущее.

Наибольшую популярность Брендону принесла роль Ксандера – одного из ближайших друзей героини Баффи, которую сыграла Сара Мишель Геллар. Его персонаж стал одним из любимцев зрителей благодаря юмору и преданности команде.

После завершения сериала в 2003 году актер появлялся в кино и на телевидении, в частности в сериале "Мыслить как преступник", где сыграл Кевина Линча. В то же время он долгое время боролся с зависимостью и психическими расстройствами, неоднократно попадая в поле зрения правоохранительных органов.

Николас Брендон – личная жизнь

В 2022 году Брендон перенес сердечный приступ и несколько операций на позвоночнике, о чем сам сообщал в соцсетях. Он также обращался к фанатам за финансовой помощью на лечение.

Актер родился в Лос-Анджелесе, имел брата-близнеца и начал заниматься актерством, чтобы преодолеть заикание. Он дважды был женат и разведен.

