Умер звезда сериала 'Баффи – истребительница вампиров' Николас Брэндон

В США скончался актер Николас Брендон, известный по роли Ксандера Харриса в культовом сериале "Баффи – истребительница вампиров". Ему было 54 года.
О смерти актера сообщила его семья. По их словам, он умер во сне от естественных причин.
В заявлении близкие отметили, что Брендон был "страстным, чувствительным человеком, который безгранично стремился творить", а в последние годы увлекся живописью и активно делился своим творчеством с поклонниками. Семья также подчеркнула, что, несмотря на проблемы со здоровьем в прошлом, актер проходил лечение и с оптимизмом смотрел в будущее.
Наибольшую популярность Брендону принесла роль Ксандера – одного из ближайших друзей героини Баффи, которую сыграла Сара Мишель Геллар. Его персонаж стал одним из любимцев зрителей благодаря юмору и преданности команде.
После завершения сериала в 2003 году актер появлялся в кино и на телевидении, в частности в сериале "Мыслить как преступник", где сыграл Кевина Линча. В то же время он долгое время боролся с зависимостью и психическими расстройствами, неоднократно попадая в поле зрения правоохранительных органов.
В 2022 году Брендон перенес сердечный приступ и несколько операций на позвоночнике, о чем сам сообщал в соцсетях. Он также обращался к фанатам за финансовой помощью на лечение.
Актер родился в Лос-Анджелесе, имел брата-близнеца и начал заниматься актерством, чтобы преодолеть заикание. Он дважды был женат и разведен.
Напомним, ранее стало известно, что ушел из жизни всемирно известный американский актер Чак Норрис. Ему было 86 лет. Близкие легенды попросили поклонников уважать частную жизнь их семьи в это скорбное время.