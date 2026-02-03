Эксперты выбрали лучшие смартфоны 2026 года с точки зрения цена/производительность

Самый выгодный для покупки флагман продает Red Magic, тогда как в бюджетном сегменте лидируют устройства Redmi.

Разработчики бенчмарка AnTuTu представили свежий рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности. Команда подготовила списки устройств в разных ценовых категориях.

В самом низком ценовом сегменте до 999 юаней (~145 долларов) первое место занял iQOO Z10x. Благодаря процессору Dimensity 7300 и 8 ГБ ОЗУ девайс предлагает лучшую игровую производительность в своем ценовом сегменте. Redmi Note 15 занял второе место, на третьем – Oppo K12s 5G.

В сегменте до 1999 юаней (~285 долларов) на первом месте расположился Redmi Turbo 4 с 12 ГБ ОЗУ и процессором Dimensity 8400-Ultra, который по мощности почти не уступает флагманскому Snapdragon 8 Gen 3. Вторую строчку занял realme Neo7 Turbo, а третью – iQOO Z10 Turbo+.

Смартфоны среднебюджетного сегмента – до 2999 юаней (~425 долларов). Здесь лидирует OnePlus Ace 6, который помимо экс-флагманского чипсета Snapdragon 8 Elite может похвастаться аккумулятором на 7800 мАч. За ним следуют iQOO Neo10 Pro+ и realme Neo 8.

В предтоповом сегменте (~575 долларов) лучшее соотношения цены и производительности оказалось у Realme GT8 Pro, Honor Win и Redmi K90 Pro Max – все устройства оснащены 12 ГБ ОЗУ и процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Самый выгодный для приобретения флагман продает Nubia: ее Red Magic 11 Pro лидер ценового сегмента от 575 долларов и выше. Конкуренцию ему составляют базовый Xiaomi 17 и Oppo Find X9.

Если вы в поисках смартфона, который не устареет и через 5 лет, в AnTuTu публиковали рейтинг самых мощных Android-смратфонов. Почти весь топ флагманов занят моделями на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5, а в списке среднебюджетников в основном смартфоны с чипами MediaTek.

Меж тем инсайдеры рассекретили OnePlus 16 почти за год до анонса. Следующая флагманская модель компании получит 240-герцовый экран, аккумулятор 9000 мАч и камеру с высоким разрешением.

