В Украину из Африки вернулась редкая краснокнижная птица

Он уже начал свой "прогулку" по побережью в поисках пищи.

В Одесской области, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", заметили краснокнижную птицу – кулика-сороку. "Кулик-сорока, Haematopus ostralegus – прибрежная птица из отряда куликообразных, на днях прилетела в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" из самой Африки", – отметил доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

Он опубликовал в Facebook видео, на котором можно увидеть черно-белую птицу с розовыми лапами и красным клювом, прогуливающуюся по "променаду" на побережье, где, очевидно, ищет пищу на мелководье.

Ученый также напомнил, что в прошлом году произошла интересная история с этими куликами, которые прилетели в нацпарк надолго из Польши, а затем улетели в Гвинею-Бисау.

Кулик-сорока – что известно

Это кулик средних размеров, окраска пестрая. У взрослой птицы в брачном наряде голова, шея, верхняя часть спины и значительная часть верхних покровных перьев крыльев черные. Остальное оперение туловища и нижняя часть крыльев белые, вдоль заднего края крыла проходит широкая белая полоса, хвост у основания белый, а на конце – черный.

Окольце вокруг глаз, клюв и радужная оболочка глаза красные, ноги розовые. В внебрачном оперении горло и щеки снизу очерчивает белая полоса. У молодой птицы черный цвет оперения заменен темно-бурым, клюв у основания красноватый, конечная часть темно-бурая, ноги светло-серые, радужная оболочка глаза коричневая, а окологлазного кольца нет.

Масса тела – 330–750 г, длина – 40–45 см, размах крыльев – 80–85 см.

Причины снижения численности: деградация мест гнездования, сезонные нагонные явления на приморских водоемах (Азово-Черноморский регион), зарастание и размыв песчаных островов, колебания уровня воды в водохранилищах и браконьерство.

Прилетает в первой половине марта – середине апреля. Обитает на низменных побережьях морей, рек, озер, водохранилищ, а также на солончаках. Гнездится отдельными парами. Высиживают кладку самка и самец. Улетает в конце июля – середине сентября; может задерживаться до октября. На юге иногда встречается в зимний период (декабрь – январь). Зимует в Западной Европе, Северной Африке и Южной Азии.

Питается двустворчатыми моллюсками, различными наземными и водными насекомыми.

Вид внесен в Красную книгу Украины, находится под охраной Конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе, соглашения AEWA. В Украине охраняется на многих объектах ПЗФ, где имеются крупные водоемы (Дунайский биосферный заповедник, Черноморский биосферный заповедник, Каневский природный заповедник, Днепровско-Орильский природный заповедник, Деснянско-Старогутский НПП, НПП "Припять-Стохид" и др.).

Напомним, в прошлом году кулик-сорока пролетел 5 тыс. км из Польши в Африку не по прямой, а заглянул в Одесскую область. По словам ученого Ивана Русева, птица "решила" полакомиться вкусной пищей в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". В частности, одна из люблинских самок получила GPS-передатчик, благодаря которому исследователи смогли следить за ее жизнью: от гнезда до перелета в Марокко.

Вас также могут заинтересовать новости: