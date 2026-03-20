Некоторые считают, что вертолет больше похож не на Ми-28, а на знаменитый американский "Апач".

В сети опубликованы, вероятно, самые подробные на сегодняшний день фотографии перспективного тяжелого ударного вертолета Народно-освободительной армии КНР, известного под временным обозначением Z-21. На них обратил внимание исследователь китайской авиатехники RupprechtDeino.

На снимках можно разглядеть основные элементы вертолета, который эксперты рассматривают как прямого конкурента американского AH-64E Apache Guardian и российского Ми-28НМ.

Стоит сказать, что хотя Z-21 и напоминает эти образцы, его (в отличие от некоторых других моделей китайской авиатехники) можно назвать "копией" лишь условно, ведь на самом деле машина имеет и определенные отличия. Они касаются кабины, силовой установки, расположения вооружения и т. д.

По мнению специалистов, Z-21 должен стать первым по-настоящему тяжелым ударным вертолетом Китая (взлетная масса около 10–12 тонн), что позволит ему нести больше брони и вооружения, чем 7-тонный вертолет Z-10.

Ранее эксперты предположили, что вертолет Z-21 разработали на основе китайского многоцелевого вертолета Z-20, который, в свою очередь, считают "копией" американского многоцелевого UH-60 Black Hawk.

Помимо пилотируемых вертолетов, в Китае активно работают над созданием беспилотных моделей. Еще в 2020 году корпорация AVIC начала летные испытания палубного беспилотного вертолета AR-500B, который считается первым аппаратом такого типа, разработанным в стране.

Подобные летательные аппараты способны выполнять поисково-спасательные миссии и значительно усиливать разведывательные возможности морских судов.

Благодаря компактным беспилотным вертолетам палубного базирования Китай сможет оснащать летательными аппаратами даже небольшие корабли без необходимости изменения их конструкции.

Также напомним, что недавно китайский конвертоплан Lanying R6000 массой около шести тонн впервые поднялся в воздух в городском округе Дэян провинции Сычуань.

