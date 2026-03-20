Никаких вредителей и хороший урожай: 23 растения, возле которых нужно посадить бархатцы

Эти веселые цветы не просто украшают клумбы – они незаметно преображают ваш участок.

Ноготки или бархатцы – это красивые и полезные цветы, которые отпугивают вредителей и привлекают опылителей. Благодаря своим многочисленным полезным свойствам они идеальные компаньоны для множества других растений.

Издание Martha Stewart пишет, что бархатцы отпугивают белокрылок, уничтожают растительных нематод и действуют как "стражи", отвлекая вредителей от других растений, помимо прочих преимуществ. Хотя они не отпугнут всех вредителей, они просто необходимы в любом огороде. Кроме того, некоторые сорта бархатцев даже можно есть, в частности, сорта "Сигнет".

Помидоры

Белокрылки могут нанести огромный ущерб, уничтожив помидоры в мгновение ока, но посадка ноготков поблизости поможет бороться с этой проблемой.

"Цветок может быть более привлекательным для насекомого, чем томат, благодаря цвету, запаху или даже форме лепестков. Французские бархатцы содержат химическое вещество лимонен, которое может отпугивать белокрылок – еще одно сосущее сок насекомое, часто встречающееся в огородах", - говорит менеджер по разработке овощных продуктов в компании PanAmerican Seed Изабель Бранстром.

Клубника

Французские ноготки могут помочь отпугнуть вредителей, характерных для клубники, как западный цветочный трипс и нематоды. В данном случае ноготки выступают в роли растений-защитников, притягивая трипсов и нематод к себе.

"Более высокие сорта этого растения, как африканские бархатцы, можно сажать вместе с помидорами, картофелем и клубникой, и они помогут уменьшить количество корневых заболеваний, вызываемых нематодами", – говорит директор по просвещению сообщества в Denver Urban Gardens Джуди Эллиотт.

Картофель

Наряду с другими корнеплодами, картофель подвержен заражению корневыми нематодами. В случае с этим овощем нужно заранее посадить бархатцы там, где планируется посадка картофеля, затем пересадить бархатцы в другое место и высадить овощ. Бархатцы, как правило, являются хозяевами корневых узелковых нематод, поэтому они, по сути, заранее контролируют их популяцию в почве, вместо того чтобы убивать нематод, когда их сажают рядом с картофелем одновременно.

Кале (кейл)

Этот чудесный аромат лимонена не только отпугивает белокрылок, но и может удержать некоторых животных от поедания листовых овощей.

"Бархатцы также отлично подходят для посадки рядом с капустными культурами, такими как кале, капуста и брюссельская капуста", – говорит преподаватель садоводства в Университете Миннесоты Лора Айриш-Хансон.

Однако придерживайтесь низкорослых сортов ноготков – Айриш-Хансон не рекомендует выращивать более высокие сорта, так как они могут создавать слишком много тени для капусты. Высаживайте ноготки в качестве бордюрных растений, а также рассаживайте их между грядками с капустой.

Капуста

При посадке рядом с луком и настурциями ноготки могут помочь уменьшить количество капустных червей, благодаря чему капуста будет более пышной и здоровой.

Брюссельская капуста

Бархатцы – отличные растения-компаньоны для брюссельской капусты, поскольку они привлекают опылителей, таких как пчелы, для перекрестного опыления цветов, так как эти растения не самоопыляются.

Зеленые бобы

Ноготки любят азот, а бобовые культуры любого вида содержат его в большом количестве.

"Поскольку бобовые улучшают азотный состав почвы, их посадка перед наготками даст растениям дополнительный импульс после сбора урожая", – говорит директор фермы Wildflower Farms Уилл Конвей.

Эдамаме

Многие виды бобовых подвержены нападению мексиканского бобового жука, который питается всеми частями растения и портит урожай, но ноготки могут помочь в этом случае.

"Высадка ноготков вместе с бобовыми помогает защитить их от мексиканского бобового жука", – говорит Эллиотт.

Горчица

Блошки – распространенный вредитель листьев горчицы, но рядом можно посадить ноготки, чтобы сдержать их. Также можно посадить рядом укроп или лук-резенок, чтобы усилить отпугивающие действие.

Редис

Как и картофель и морковь, редис может страдать от корневых нематод, которые сделают урожай неприглядным, хотя и съедобным, и снизят урожайность. Как и в случае с картофелем, нужно сначала посадить бархатцы, а затем пересадить их в другое место, чтобы уменьшить популяцию нематод на этом участке перед посадкой редиса.

Базилик

Если вы посадите базилик рядом с бархатцами и помидорами, они будет действовать в тандеме, отпугивая мух и личинок.

Шалфей

Шалфей отпугивает капустную моль, если его сажать рядом, а для дополнительной защиты его следует высаживать вместе с бархатцами.

Лук

Трипсы часто поражают молодые растения лука и повреждают их листья. Бархатцы могут удерживать их подальше от молодых растений лука и помидоров.

"Посадка их вокруг лука может помочь отпугнуть этих вредителей и защитить урожай лука", - говорит соавтор приложения Park Seed "From Seed to Spoon" Кэрри Спунемор.

Сладкий алиссум

Сладкий алиссум не только пахнет потрясающе для людей, но и привлекает полезных насекомых. Хотя бархатцы и сладкий алиссум не влияют друг на друга напрямую, сладкий алиссум привлекает шмелей и божьих коровок, а бархатцы могут служить ловушкой, которая удерживает вредителей.

Желтый кабачок

Высадка бархатцев рядом с желтыми кабачками дает два преимущества. Во-первых, бархатцы отпугивают кабачковых клопов, которые могут в мгновение ока уничтожить растения. Во-вторых, бархатцы привлекают полезных опылителей к цветкам кабачков.

Руккола

Еще один представитель семейства капустных, руккола похожа на горчицу тем, что на ее растениях можно увидеть блошек, оставляющих маленькие дырочки в листьях. Руккола также привлекает белокрылок, которые высушат ее листья. Оба этих вредителя можно отпугнуть бархатцами, если посадить их достаточно близко друг к другу.

Цуккини

Ноготки пахнут настолько сильно, что отпугиваю кабачковых клопов.

"Сопутствующие растения, такие как ноготки, настурции и редис, могут помочь улучшить рост, вкус и устойчивость цуккини к вредителям, привлекая полезных насекомых и отпугивая вредителей", – говорит Спунморе.

Огурцы

Огурцы, желтая тыква и цуккини, относящиеся к семейству Cucurbita, могут стать жертвой кабачковых клопов наряду с другими распространенными садовыми вредителями, как тля и огуречные жуки.

"Ноготки содержат пиретрины, которые отпугивают таких вредителей, как тля, паутинные клещи и огуречные жуки. Они также привлекают полезных опылителей, как пчелы и бабочки", - говорит специалист по садоводству из Университета штата Колорадо Линда Лангело.

Перец

Бархатцы помогают перцам, как и помидорам – обе эти культуры относятся к семейству пасленовых.

"Чтобы предотвратить распространение болезней, не выращивайте растения одного и того же семейства, особенно семейства пасленовых, к которому также относятся перец, картофель и баклажаны, на одном и том же месте каждый год. Высаживайте ноготки через несколько недель после посадки этих культур", - говорит Эллиотт.

Баклажаны

Как отмечает Эллиотт, баклажаны, как представители семейства пасленовых, получают от ноготков такую же пользу, как и перец и помидоры. Соблюдайте надлежащее расстояние между растениями и не высаживайте пасленовые на одном и том же участке каждый год. Это предотвращает размножение вредителей на одном месте и позволяет сохранить высокую урожайность, так как почва имеет возможность восполнить запасы питательных веществ.

Брокколи

В зависимости от вида, некоторые виды блошек могут поражать любые растения семейства капустных, включая брокколи. Ноготки могут помочь отпугнуть блошек от брокколи своим запахом. Как и в случае с капустой и другими растениями семейства крестоцветных, следует обратить внимание на то, чтобы соседнее растение не создавало слишком густой тени.

"Обязательно выбирайте компактные сорта бархатцев, а не высокие, предназначенные для срезки, если вы сажаете их рядом с брокколи", – говорит менеджер по продажам продукции для домашнего садоводства в компании Sakata Seed America, Inc. и член Национального садоводческого бюро Хизер Киббл.

Морковь

Множество видов нематод и вредителей могут нанести серьезный ущерб урожаю моркови, особенно те, которые питаются ее корнями. Пораженный овощ деформируется и задерживается в росте, но посадка бархатцев поблизости помогает предотвратить эти угрозы, одновременно улучшая пигментацию и повышая содержание сахара в моркови, что делает корнеплоды более яркими и ароматными. Французские бархатцы также помогают избавиться от морковной ржавчины, морковной цикадки и тли.

Тыквы

Бархатцы могут помочь вырастить здоровый урожай тыквы, поскольку эти маленькие цветы очень эффективны в отпугивании вредных тыквенных клопов и нематод. Тыквенные клопы – трудноистребимые вредители, которые быстро размножаются.

