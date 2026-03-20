Как Украина прошла самую тяжелую зиму атак на энергетику: ДТЭК собрал лидеров мнений на дискуссию 'К свету'

В рамках открытия фотовыставки "К свету / Into the Light" в Киеве компания ДТЭК совместно с фотографами-документалистами Константином и Владой Либеровыми организовала публичную дискуссию о зиме, которую страна пережила в условиях массированных атак на энергетическую инфраструктуру, сложных погодных условий и постоянного давления на критически важные системы.

В дискуссионной панели приняли участие Константин и Влада Либеровы, соучредительница сети кондитерских Honey и пекарен "Завертайло" Анна Завертайло, историк, автор книги "Первая энергетическая. Война, которую Россия проиграла" Евгений Мочалов и семейный психолог, автор книги "Я иду к психологу" Екатерина Гольцберг. Модератором дискуссии выступил CEO YASNO Сергей Коваленко.

Во время Public Talk участники говорили об общем опыте страны этой зимой – о жизни городов и общин в периоды отключений, о способности украинцев адаптироваться, поддерживать друг друга и сохранять стойкость даже в самые тяжелые дни. Особое внимание уделили людям, которые ежедневно возвращают свет в украинские дома – энергетикам, работающим под обстрелами и восстанавливающим инфраструктуру после атак.

Фотовыставка "К свету" стала осмыслением этой зимы языком документальной фотографии. Она представляет новые работы Либеровых и показывает не только последствия вражеских ударов, но и силу людей, которые держат страну, когда ей тяжелее всего. Проект стал второй выставкой в рамках художественной инициативы ДТЭК, посвященной документированию одного из самых сложных периодов для Украины.

"Это возможность объяснить тем, кто будет после нас, почему то, что мы делали сейчас, настолько важно и имеет смысл. Это история и возможность не допустить тех ошибок, которые допускали наши родители", – сказала Влада Либерова.

Экспозиция продлится с 16 марта по 16 апреля в книжном магазине "Сенс" по адресу: ул. Крещатик, 34. В течение выставки посетители также могут приобрести одноименную фотокнигу. Вход на выставку свободный.

