Магнитные бури атакуют Землю: насколько сильно будет штормить на выходных (график)

Прогноз магнитных бурь на 21 и 22 марта.

Сильная магнитная буря, которая началась накануне, продолжится на выходных. Об этом предупреждает Британская геологическая служба.

Скорость солнечного ветра повышена из-за корональных выбросовм массы, которые произошли на Солнце в течение 16, 17 и 18 марта.

"Ожидается, что усиленные геомагнитные условия сохранятся в течение выходных", - прогнозируют синоптики космической погоды.

Кроме этого ожидается высокоскоростной поток из расположенной в центре солнечного диска корональной дыры. Вероятность повышения активности также возрастает из-за весеннего равноденствия, которое было 20 марта.

"Ожидаются продолжительные периоды активности и штормов уровня G1 с вероятностью возникновения магнитных бурь уровня G3", - говорится в предупреждении.

Магнитные бури уровня G3 - в чем опасность и как защитить организм

Магнитные бури уровня G3 считаются сильными и могут заметно влиять на самочувствие. В такие дни люди часто жалуются на головную боль, слабость, скачки давления и нарушения сна. Особенно чувствительны метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми проблемами. Чтобы снизить влияние, важно высыпаться, пить больше воды, избегать стресса и тяжёлых нагрузок, а также ограничить кофе и алкоголь. Лёгкая физическая активность и прогулки помогут легче пережить период геомагнитной нестабильности.

