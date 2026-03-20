Археологи нашли в Мексике скульптуру, которая может переписать историю открытия Америки

Возможно, римляне прибыли на этот материк за тысячу лет до Христофора Колумба.

Археологи обнаружили в гробнице в Мексике римский артефакт возрастом 2000 лет, который может перевернуть соверменное представление об истории открытия Америки, поднимая вопрос о возможности того, что римляне прибыли на этот материк за тысячу лет до Христофора Колумба.

Как пишет The New York Post, терракотовая скульптура бородатого мужчины, получившая название "Голова Текаксик-Каликстлахуака", была эксгумирована мексиканским археологом Хосе Гарсиа Пайоном в 1933 году из одноименного хранилища недалеко от Мехико.

Фигура была похоронена в запечатанной гробнице вместе с осколками керамики, золотыми украшениями, костяными артефактами и кусками горного хрусталя. При этом, хотя эти материалы были типичны для того времени и региона, голова была совсем другой, и имела черты, которые больше напоминали древнее Средиземноморье, чем Мезоамерику.

В 1961 году австрийский антрополог Роберт Хайне-Гельдерн предположил, что артефакт может датироваться 200 годом до нашей эры. Затем, в 1990 году, немецкий археолог Бернард Андреа предположил, что бюст "без сомнения, римский", утверждая, что его прическа и форма бороды напоминают прическу и бороду императоров династии Северов (193–235 гг. до н.э.).

И наконец, с помощью термолюминесцентного датирования – нагревания объекта и измерения излучаемого им света, накопленного за определенный период времени, – исследователи смогли определить, что реликвия датируется периодом между IX веком до н.э. и XIII веком н.э., задолго до высадки Колумба в Америке в 1492 году. Между тем, само захоронение датируется периодом между 1476 и 1510 годами нашей эры, до прибытия испанского конкистадора Эрнана Кортеса в Мексику в 1519 году.

Настоящая загадка

Некоторые исследователи утверждали, что голова попала туда на ранних этапах европейских исследований, возможно, даже во время испанского завоевания Мексики.

Другие утверждают, что объект был завезен случайно в результате древнего трансокеанского дрейфа. Они выдвинули теорию, что римский, финикийский или берберский корабль мог быть перенесен течениями через Атлантику, после чего достиг берегов Америки, что побудило местных жителей поднять терракотовую голову и перенести её вглубь страны.

Хотя исследователи отметили, что это маловероятно, поскольку в Америке не было найдено кораблей, поселений или других предметов, подтверждающих такое путешествие.

Еще одна возможность заключается в том, что эта голова была подброшена наглым археологом во время раскопок.

Ранее ученые объяснили, откуда у людей бронзового века были железные артефакты. Почти все они имеют космическое происхождение - их метеоритного железа.

Вас также могут заинтересовать новости: