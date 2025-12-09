Самый популярный техноблогер в мире назвал 10 лучших смартфонов 2025 года

Победители выбирались в различных номинациях, включая лучшая камера, автономность, дизайн и соотношение цены-качества.

Популярный техноблогер под ником MKBHD с 20-миллионным YouTube-каналом подвел итоги 2025 года. Автор выбрал наиболее удачные мобильные девайсы, выпущенные за последние 12 месяцев, разделив их на несколько категорий.

Базовый iPhone 17 победил в главной номинации – MVP. В этом году базовая модель стоит своих денег: она наконец-то получила дисплей 120 Гц, а также заметные улучшения по части процессора и камеры. Кроме того, смартфон доступен с минимальным объемом памяти 256 ГБ по цене iPhone 16.

Также iPhone 17 победил в номинации "Прорыв года". По сути, базовая модель за $799 отличается от iPhone 17 Pro за $1099 лишь отсутствием телеобъектива и высокоскоростного USB-C, но для большинства пользователей это вряд ли станет проблемой.

Примечательно, но лучшим камерофоном оказался не iPhone 17 Pro Max, а китайский флагман Oppo Find X9 Pro, получивший четыре камеры, включая телеобъектив на 200 мегапикселей. Уникальности ему добавляет модульный набор Hasselblad. Победители в других номинациях – ниже:

Лучший большой смартфон – Xiaomi 17 Pro Max.

Как УНИАН уже писал, батареи смартфонов вот-вот достигнут еще одного важного рубежа. Ведущие китайские производители готовятся к выпуску мобильных устройств с аккумуляторами на 12 000 и 15 000 мАч.

В свою очередь провал iPhone Air вынудил Android-производителей отказаться от тонких смартфонов. Основная сложность заключается в проектировании девайса тоньше 6 мм, не жертвуя техническими характеристиками.

