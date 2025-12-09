Apple готовит одно из самых заметных изменений в дизайне iPhone за последние годы.

Apple близка к большому редизайну смартфонов на уровне iPhone X – по последним утечкам, iPhone 18 может стать первым iPhone с подэкранной технологией Face ID.

Инсайдер, связанный с китайской цепочкой поставок, рассказал, что Apple тестирует новую "микропрозрачную" разновидность стекла, через которую инфракрасные сенсоры Face ID смогут работать, оставаясь скрытыми под экраном. Это означает, что нынешний вырез Dynamic Island может исчезнуть или заметно уменьшиться.

Если все пойдет по плану, iPhone 18 Pro и 18 Pro Max (а возможно и другие модели серии) получат максимально "чистый" экран в следующем году, без привычных вырезов для камер и датчиков.

Видео дня

Хотя на Android-смартфонах уже используются подэкранные камеры (UDC), задача Apple гораздо сложнее. Ей нужно спрятать не просто фронтальную 2D-камеру, а сложный набор 3D-биометрических датчиков. Даже небольшие искажения стекла могут нарушить работу Face ID, сделав ее ненадежной.

При этом остается вероятность, что селфи-камера все же будет вынесена в небольшой вырез-точку, тогда как именно датчики Face ID будут скрыты под экраном. А в 2027 году Apple планирует масштабное обновление в честь 20-летнего юбилея iPhone и сделает свои флагманы полностью безрамочными, перенеся под дисплей и фронтальную камеру.

По слухам, Apple планирует разделить релиз iPhone 18. Pro-модели и Айфон-раскладушка выйдут по стандартному расписанию в сентябре 2026 года, а более доступные iPhone 18 и iPhone 18e выйдут только в начале 2027-го.

Ранее появлялась информация, что провальные продажи iPhone Air вынудили Android-производителей отказаться от своих "ультратонких" смартфонов. Основная сложность заключается в проектировании девайса тоньше 6 мм, не жертвуя техническими характеристиками.

Вас также могут заинтересовать новости: