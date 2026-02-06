Характеристики глобальных Xiaomi 17 стали известны до запуска: что изменилось

Обе модели получат урезанные батареи и конфигурации памяти.

В марте Xiaomi, как ожидается, представит на глобальном рынке сразу два телефона – компактный Xiaomi 17 и флагманскую модель с упором на камеры 17 Ultra. Судя по утечке, обе модели получат урезанные батареи и меньше памяти.

Как сообщает GSMArena, глобальная версия Xiaomi 17 получит аккумулятор емкостью 6330 мАч вместо 7000 мАч у китайской версии. Также за пределами Китая не будет доступна старшая конфигурация памяти 16/512 ГБ.

Третья особенность касается палитры расцветок, где голубой и черный останутся, а вместо розового будет предлагать зеленый. По предварительным данным, Xiaomi 17 с накопителем на 512 ГБ будет стоить примерно 1100 евро, тогда как базовую версию на 256 ГБ оценят в 1000 евро.

Главным отличием европейской версии Xiaomi 17 Ultra от китайской также станет уменьшенная емкость аккумулятора: она составит 6000 мАч вместо 6800 мАч. Также есть и данные о цене: 1499 евро за версию 16/512 ГБ, что сопоставимо с ценами предыдущего поколения.

Флагманский Xiaomi 17 Ultra будет доступен в зеленом, белом и черном цвете. Эксклюзивная версия Leica Edition получит особые цвета – черный и белый.

Помимо Xiaomi 17 и 17 Ultra, на китайском рынке продаются Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max с дополнительным экраном на задней панели. Эти смартфоны останутся эксклюзивами для Китая.

Напомним, в конце января Xiaomi представила новый среднебюджетный смартфон Redmi Turbo 5 Max с рекордным аккумулятором 9000 мАч и дизайном в стиле iPhone 17.

