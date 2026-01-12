За последние 25 лет цены на телевизоры упали более чем на 90%, - исследование

Эксперты называют это одной из самых впечатляющих тенденций на рынке бытовой электроники

С 2000 года цены на телевизоры снижались быстрее, чем на почти любой другой потребительский товар. Об этом сообщает портал TechSpot, ссылаясь на данные Федерального бюро статистики труда США.

Специалисты проанализировали стоимость телевизоров во время распродаж "Черная пятница" за последние 25 лет и пришли к выводу, что с 2000-го года средние цены на эту бытовую технику упали более чем на 90% – несмотря на постоянное увеличение размера и разрешения экрана.

Связывают такое падение цен прежде всего с оптимизацией производства ЖК-экранов. Компании буквально использовали методы полупроводниковой отрасли: увеличивали размеры исходного стекла для панелей и тем самым снижали себестоимость. Данное изменение позволило выпускать огромное количество экранов при существенно уменьшившихся затратах.

Видео дня

Помимо оптимизации производства большую роль сыграла конкуренция. Ранее доминировавшие бренды вроде Sony, LG и Samsung столкнулись с жесткой борьбой со стороны новых игроков, в первую очередь из Китая, таких как Hisense и TCL. Эти бренды предлагали более доступные модели, что подстегнуло снижение цен по всему рынку.

Благодаря этим факторам 50-дюймовый телевизор, который в 2000-ом году стоил 1100 долларов, во время распродажи "Черная пятница 2025" можно было купить за $200. Но при этом качество дисплеев за это время заметно выросло: современные модели значительно превосходят по спецификациям старые телевизоры, что делает резкое падение цен еще более заметным.

Тем не менее, не все сегменты рынка дешевеют одинаково. OLED‑телевизоры по‑прежнему стоят дороже, хотя и они постепенно становятся все доступнее, а новые технологии, такие как Mini LED, помогают удерживать баланс между качеством и ценой.

При этом специалисты предупреждают, что в будущем тенденция к снижению цен может замедлиться или даже "развернуться". Давление со стороны тарифов, рост затрат на память и влияние искусственного интеллекта на цепочки поставок уже привели к остановке падения цен в некоторых категориях электроники, и телевизоры не исключение.

В 2026-м году на рынке начнут появляться Micro RGB телевизоры. Новая технология позволит отказаться от классической подсветки с белыми светодиодами и цветными фильтрами, и добиться более точной цветопередачи и высокой яркости.

УНИАН рассказывал, как долго телевизор может непрерывно работать. Оставлять телевизор включенным круглосуточно не так безобидно, как кажется.

Вас также могут заинтересовать новости: