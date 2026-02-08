Эксперты указали главную ошибку, которую делают все при зарядке смартфона

Поддержание заряда смартфона давно стало привычным ритуалом: многие просто подключают аппарат к сети на ночь, не задумываясь о том, сколько времени ему действительно нужно и насколько сильно он нагревается.

Многие пользователи привыкли просто оставлять смартфон на зарядку на всю ночь, не задумываясь о последствиях. Тем не менее, такая привычка может навредить гаджету – длительное подключение к сети повышает температуру внутри корпуса и постепенно снижает емкость аккумулятора.

Эксперты BGR предупреждают, что перегрев – одна из главных причин деградации батареи. Он может возникать из-за дешевых кабелей, жаркого помещения или даже плотного чехла, который мешает рассеивать тепло. В некоторых случаях рекомендуется снимать толстый чехол перед зарядкой, чтобы снизить риск перегрева.

Также не стоит оставлять смартфон подключенным после достижения 100% – даже полностью заряженое устройство продолжает потреблять электричество, что повышает температуру. Кроме того, лучше не пользоваться устройством во время зарядки: тяжелые игры и ресурсоемкие приложения дополнительно усиливают нагрев.

Используйте эти функции для правильной зарядки

Чтобы продлить срок службы батареи, стоит включить встроенные функции вроде Adaptive Charging на Android или Optimized Battery Charging на iPhone. Они анализируют привычки пользователя и регулируют скорость зарядки, уменьшая нагрев.

Еще одна полезная опция – ограничение заряда по достижению 80-85%, что, как показывает практика, замедляет износ батареи.

В итоге, главный совет прост: избегайте постоянной зарядки, следите за температурой гаджета и используйте интеллектуальные функции – это поможет сохранить стабильную работу смартфона на долгие годы.

