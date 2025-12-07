Как правильно очистить зарядный порт на смартфоне, не повредив контакты

Попытки "достать" грязь иголками, булавками или другими острыми металлическими предметами чреваты повреждением внутренних контактов.

Ваш смартфон – это устройство, которое сопровождает вас большую часть дня, и его подверженность внешним воздействиям неизбежна. Порт зарядки USB – это открытое уязвимое место, где со временем скапливаются грязь, пыль, ворс и другой "мусор".

К счастью, как и в случае с очисткой пыли большинства мобильных устройств, удаление этих загрязнений довольно просто. Более этого, это можно сделать самостоятельно, говорится в материале BGR.

Важно понимать, что порт USB-C очень хрупкий. Если пытаться "ковырять" его острыми предметами – результат может быть печальным: поврежденные контакты, проблемы с зарядкой, отказ соединения. Поэтому лучший способ – максимально щадящий, без физического контакта, используя сжатый воздух.

Как безопасно очистить зарядный порт на смартфоне

Перед начало процедуры смартфон нужно обязательно отключить, чтобы избежать короткого замыкания и повреждения устройства.

Сжатый воздух – идеальное средство для безопасной очистки разъема USB-C вашего телефона. Несколько коротких выдохов воздуха, направленных в порт, в большинстве случае освобождают его от пыли/мусора и позволяют избежать повреждения контактов.

Возьмите баллончик со сжатым воздухом, держа насадку на расстоянии пары сантиметров от порта. Направьте струю воздуха, слегка наклонив телефон так, чтобы пыль "вылетала" наружу: Не распыляйте воздух более двух секунд за раз: немного подвигайте трубочку, чтобы продуть порт со всех сторон.

Проводить такую очистку стоит примерно раз в месяц – обычно за этот промежуток в разъеме накапливается "мусор" и пыль. Если устройство не используется, есть смысл закрыть порт специальной заглушкой (dust-plug) – так вы снизите вероятность попадания новой грязи.

Грязный разъем – это первая и самая распространенная причина, по которой ваш смартфон не заряжается. Поэтому уделить немного внимания ее чистоте – гораздо проще и дешевле, чем чинить последствия.

Использование беспроводной зарядки – еще один способ поддерживать чистоту порта зарядки. УНИАН рассказывал, как максимально быстро зарядить смартфон без проводов.

